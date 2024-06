Il Raccordo Autostradale Valle d'Aosta: trenta anni di collegamento e innovazione

A Charvensod, presso il Centro Sportivo di Plan Felinaz, si sono svolte le celebrazioni per il trentesimo anniversario dell'entrata in esercizio del Raccordo Autostradale Valle d'Aosta, tratta Aosta Ovest - Morgex. Questo tratto autostradale, fondamentale per il collegamento tra Aosta e il traforo del Monte Bianco, è stato festeggiato con la Coppa Rav, un evento sportivo che ha coinvolto la comunità locale e giovani atleti.

Nell'ambito della Coppa Rav, sei squadre di calcio e otto società di pallavolo si sono sfidate, regalando spettacolo a circa 200 giovani atleti Under 14 e agli spettatori presenti. L'evento, ospitato a Charvensod, ha sottolineato l'importanza del raccordo non solo come infrastruttura di trasporto, ma anche come elemento di coesione sociale e comunitaria.

Inaugurata trent'anni fa, l'autostrada Aosta-Monte Bianco ha completato il collegamento della rete autostradale italiana con l'Europa nordoccidentale. I lavori di costruzione si sono conclusi alla fine del 2006, consegnando un tracciato di 32,4 chilometri per carreggiata che si estende dal casello di Aosta Ovest a Entreves (Courmayeur). La strada include 20 gallerie, per un totale di oltre 48 chilometri, e più di 40 tra ponti e viadotti, rappresentando un capolavoro di ingegneria infrastrutturale.

Dal 16 ottobre 2023, la Raccordo Autostradale Valle d'Aosta ha avviato un importante progetto di sviluppo e ammodernamento, con l'obiettivo di raggiungere standard innovativi di mobilità sostenibile. Questo include l'aggiornamento delle barriere di sicurezza, l'adeguamento delle gallerie alle normative vigenti e l'implementazione di impianti di sicurezza avanzati.

Entro la fine del 2025, la RAV prevede di consegnare agli utenti un'infrastruttura dotata di sistemi di monitoraggio dinamico, che permetteranno il controllo da remoto delle opere d'arte presenti lungo il percorso. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore sicurezza e a migliorare l'esperienza di viaggio per tutti gli automobilisti.

Le celebrazioni a Charvensod per il trentesimo anniversario del Raccordo Autostradale Valle d'Aosta non sono state solo un'occasione per ricordare il passato, ma anche per guardare al futuro. L'impegno della società RAV verso l'innovazione e la sostenibilità dimostra come le infrastrutture possano evolversi per rispondere alle esigenze contemporanee, mantenendo al contempo una forte connessione con la comunità che servono.