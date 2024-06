Accordo tra ANAS e SAV per gratuità A5 nel tratto Verrès -Châtillon/Saint-Vincent: obiettivo è minimizzare disagi

La Presidenza della Regione e gli Assessorati allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informano di aver ricevuto dalle società ANAS spa e SAV spa la comunicazione dell’avvenuto accordo riguardante la completa gratuità per l’utente a tutti i transiti, ammessi alla circolazione in ambito autostradale, con entrata ed uscita tra i caselli di Verrès e Châtillon/Saint-Vincent dell’Autostrada A5, a partire da lunedì prossimo 10 giugno al 5 luglio nel periodo di chiusura per lavori , da parte di ANAS, della strada statale n. 26 nel tratto della ‘Mongiovetta’.

Tale decisione è il punto finale di un complesso lavoro tecnico e di interlocuzioni istituzionali condotte a partire dal 24 maggio scorso con le società ANAS e SAV da parte dell’Amministrazione regionale e, in particolare, dalla Presidenza della Regione, in raccordo con gli Assessorati ai trasporti e alle opere pubbliche. L’obiettivo è di minimizzare i disagi ai trasporti e alla mobilità che potrebbero essere causati dalla chiusura del tratto della ‘Mongiovetta’ lungo la strada statale 26. La Regione, che ringrazia le società coinvolte per l’importante sforzo organizzativo e di coordinamento compiuto, presterà la massima attenzione per verificare l’efficacia della misura adottata.





In previsione della chiusura si ricorda che è stata predisposta, nelle zone interessate, una riorganizzazione dei servizi previsti dal Trasporto pubblico locale (TPL).

In particolare gli autobus della linea Aosta-Pont-Saint-Martin percorreranno il tratto Châtillon-Verrès in autostrada. Il collegamento con il Comune di Montjovet sarà garantito da una navetta che, circolando tra le frazioni del comune, consentirà di intercettare a Verrès la linea principale.

Lato Châtillon, l'autobus della linea Aosta-Pont-Saint-Martin farà una deviazione fino a Saint-Vincent, sia arrivando da Aosta - quindi prima di imboccare l’autostrada da Châtillon - sia in uscita dal casello autostradale di Châtillon, arrivando da Pont-Saint-Martin.

Il servizio sostitutivo ferroviario non subirà modifiche in quanto, in quel tratto, percorre già in via ordinaria l’autostrada.