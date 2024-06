Massiccia partecipazione allo sciopero delle mense

Anche in Valle d’Aosta, la mobilitazione ha avuto un forte impatto, coinvolgendo ampiamente il personale delle mense scolastiche.

Per garantire la riuscita dello sciopero, l’amministrazione comunale di Aosta e l’Unità Sanitaria Locale erano state prontamente allertate. La rilevante adesione ha costretto le aziende responsabili del servizio mensa, che non rientrano tra i servizi pubblici essenziali secondo la legge 146/90, a sospendere l’attività per la giornata.

Il successo dello sciopero è stato alimentato dalle assemblee del comparto e dall'impegno delle delegate sindacali, che hanno sensibilizzato i colleghi sulla necessità di mobilitarsi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Questa azione si è resa necessaria per rispondere alle associazioni datoriali ANIR e ANGEM, le quali avevano formalmente diffidato il sindacato dall'intraprendere azioni relative al comparto della ristorazione collettiva.

A oltre un anno dalla ripresa delle trattative per il rinnovo del CCNL dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, le associazioni datoriali continuano a opporsi alle richieste di condizioni salariali dignitose per i lavoratori. In un contesto economico difficile, aggravato dall'inflazione e dall'aumento del costo della vita, alcune imprese si dimostrano irresponsabili nei confronti dei loro dipendenti.

La massiccia partecipazione allo sciopero ha evidenziato il dissenso diffuso tra i lavoratori e ha sottolineato la necessità di riaprire il tavolo delle trattative. Dopo la recente firma del Contratto del Terziario, anche le imprese del settore turistico dovranno riflettere sulla situazione e lavorare per una conclusione positiva del contratto.