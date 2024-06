“Anch'io sono la Protezione civile” Campi Scuola 2024

I Campi Scuola sono gratuiti e finanziati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, alle famiglie può venire richiesto un contributo per le spese organizzative delle attività di massimo 50 euro e saranno gestiti dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Valle d’Aosta.

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 15 giugno 2024 direttamente utilizzando i recapiti telefoni e gli indirizzi mail specifici di ogni Campo Scuola sotto riportati.

Il progetto si propone come obiettivo principale quello di diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile come esercizio di vivere civico, e i Campi Scuola hanno lo scopo di preparare le ragazze/i a essere cittadini consapevoli, al fine di far germogliare in loro il senso di responsabilità civica, sociale e di cittadinanza attiva a contatto con la natura attraverso attività ludiche e formative.

Potranno iscriversi le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni che potranno partecipare a un solo campo scuola a scelta tra i 2 organizzati per l’estate 2024.

Le famiglie accompagneranno alla sede del Campo Scuola prescelto le ragazze/i la mattina del lunedì per riprenderli nella stesse sede del Capo Scuola la mattina del sabato successivo.

Ai partecipanti verranno forniti quotidianamente: colazione, pranzo, merenda, cena, pernottamento.

Se il numero delle preiscrizioni supererà la quantità prevista di partecipanti ai singoli campi, si estrarranno a sorte i nominativi e si stilerà una graduatoria alla presenza di un funzionario della Protezione Civile che garantirà la regolarità dell’operazione (sono riservate delle quote specifiche per i residenti nel Comune e per situazioni specifiche precedentemente determinate; non possono partecipare ragazze/i con rapporto di parentela di 1°e 2° grado con i volontari che operano a qualsiasi titolo nel Campo Scuola).

Informazioni specifiche si possono consultare anche alla pagina web della Protezione Civile https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>protezione_civile/CampiScuola/<wbr></wbr>default_i.aspx

Comune di Saint-Christophe – struttura comunale “Località Croux”

da lunedì 05 agosto a domenica 11 agosto – ragazze e ragazzi nati nel 2013 – 2012 - 2011

Gestione del Campo Scuola: Valle d’Aosta Motorsport

Informazioni e preiscrizioni: mail vdamotorsport@nemia.com telefono 335 8756747

Numero partecipanti previsti: 25

Comune di Verrayes – struttura "Area Rapy"

da lunedì 01 luglio a sabato 06 luglio – ragazze e ragazzi nati nel 2013 – 2012 - 2011

Gestione del Campo Scuola: Volontari del Soccorso di Châtillon e St Vincent

Informazioni e preiscrizioni: mail info@volontaridelsoccorso.it telefono 0166/62667

Numero partecipanti previsti: 30