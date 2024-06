In molte occasioni sarà necessario richiedere un servizio molto importante e cioè quello relativo al fatto di revisionare climatizzatori Daikin perché è una cosa che possiamo richiedere al centro di assistenza autorizzato a marchio, che si appoggia alla grande azienda che c'è nel nostro paese per quanto riguarda il settore della climatizzazione.

Non bisogna mai dimenticare l'importanza di questi dispositivi che servono per rinfrescare l'aria in un ambiente domestico lavorativo, e che può anche riscaldare gli edifici, anche se di solito non vengono acquistati principalmente per queste cose, ma più per il discorso del fresco.

Bisogna anche ricordare che l'installazione e relativa sempre ai climatizzatori fissi deve essere fatta solo da un professionista, perché è la legge che vuole così.

Il condizionatore fisso è quello dotato di un motore esterno che viene inserito in un contesto all'aperto, e quindi al di fuori dell'abitazione: mentre nel caso del condizionatore portatile la cosa cambia perché non ci sarà bisogno di un'installazione professionale, in quanto nel momento in cui si acquista c'è già un kit di auto installazione presente dentro la scatola.

In questo caso quindi una persona dovrà solo seguire le istruzioni che ci sono all'interno che sono anche molto semplici da comprendere ed attuare.

Si tratta quindi di un dispositivo che si caratterizza per essere versatile non solo per il discorso dell'isolazione, ma anche perché può essere portato da una stanza all'altra, anche volendo se serve da un edificio all'altro, senza nemmeno avere bisogno di nessuno per poter fare questa cosa.

Un climatizzatore invece fisso e cioè anche quelli migliori che offre Daikin ha bisogno di installazione professionale perché è la legge che vuole così, con lo scopo di prevenire eventuali problemi che invece venivano un po' di anni fa quando questa cosa non era obbligatoria.

Quello che succedeva Infatti è che è molto spesso le persone ricorrevano ma un'installazione fai da te amatoriale, affidandolo magari di amici e parenti, per poi avere problemi per degli errori che portano alla fuoriuscita del gas refrigerante, il quale è fondamentale per le prestazioni del dispositivo

Come avviene nello specifico un’installazione professionale

L'installazione professionale andrà quindi richiesta a un centro assistenza autorizzato a marchio che in questo caso è Daikin, azienda che manderà un tecnico a domicilio dal suo cliente.

Da questo punto di vista le norme sono molto più rigide ed ecco perché molto spesso quando andiamo ad acquistare un climatizzatore il negozio ci chiederà la garanzia sul fatto abbiamo già contattato i tecnici certificati che sono pronti a mettersi a disposizione per fare l'installazione in maniera professionale.

Ci riferiamo quindi a quei professionisti che hanno un patentino che servirà per operare con questo prodotto dentro il quale circola un gas, e cioè quello refrigerante, che abbiamo nominato prima, e che può essere molto nocivo se viene rilasciato nell'ambiente.

L'installazione professionale quindi è dovuta al fatto che il gas deve rimanere all'interno e c'è nel circuito. Ricordiamo infine che avere a che fare con un centro assistenza autorizzato a marchio ci consente anche di richiedere ai tecnici manutenzioni periodiche e straordinarie quando serve.