Al via le iscrizioni per la prima edizione di Gran Paradiso ADVENTURE (copia 1)

Grand Paradis si appresta ad avviare la prima edizione di “Gran Paradiso ADVENTURE – Adolescenti Diventano Viaggiatori, Esplorando Nuove Tracce, Unendo Realtà ed Emozioni”, un percorso che, dal 17 al 20 giugno 2024, porterà un gruppo di dodici ragazzi e ragazze a vivere un’esperienza unica in lingua inglese, alla scoperta di sé e del proprio territorio, attraverso differenti esperienze outdoor nel Gran Paradiso e un evento finale in cui saranno protagonisti del Gran Paradiso Film Festival.

Il progetto, ideato e organizzato da Fondation Grand Paradis, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed in partnership con English Centre Aosta, è rivolto a giovani di 17 e 18 anni (nati negli anni 2006 e 2007), e vuole unire tre sfide: avventura all’aria aperta, capacità di comunicazione e pratica della lingua inglese.

Il presidente di Fondation Grand Paradis, Corrado Jordan, precisa che l'iniziativa è interamente gratuita, si compone di una giornata di formazione - in programma il 12 giugno presso il Villaggio Minatori di Cogne - seguita da quattro giorni consecutivi, dal 17 al 20 giugno, in cui vivere le tre esperienze e, precisamente, un’avventura in mountain bike lungo i percorsi degli antichi ru di Introd, un’avventura in rafting discendendo la Dora Baltea con arrivo a Villeneuve e un’avventura di canyoning e arrampicata nella Valsavarenche.

I partecipanti, selezionati da un’apposita commissione, saranno accompagnati da esperti nelle discipline sopra citate, da un insegnante madrelingua inglese e da “champions”, ragazzi e ragazze coetanei del territorio appassionati di natura e montagna che hanno già vissuto un’avventura con Fondation Grand Paradis.

La formazione è una parte fondante di Gran Paradiso ADVENTURE e ha il molteplice obiettivo di creare uno “spirito di cordata” fra i ragazzi attraverso la condivisione di un’esperienza e valori comuni, promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico e delle sfide della montagna, e acquisire competenze tecniche e comunicative per veicolare la loro esperienza all’esterno. I giovani partecipanti saranno formati su tecniche di comunicazione e videomaking per diventare storyteller della loro esperienza nel Gran Paradiso.

Acquisiranno infatti le conoscenze necessarie per raccontare il loro percorso giorno per giorno, per produrre video a 360° delle loro imprese outdoor, per raccontare le particolarità del Gran Paradiso e per realizzare 4 videoclip che gli consentiranno di veicolare un messaggio di sostenibilità ambientale che sta loro a cuore. Questi ultimi saranno presentati sul palco del 27° Gran Paradiso Film Festival e votati da un pubblico di appassionati di natura di tutte le età.

Gran Paradiso ADVENTURE rappresenta un’occasione di sviluppo su temi quali l’avvicinamento delle giovani generazioni, sulla soglia della maggiore età, al proprio territorio e alla possibilità di viverlo e svilupparlo in modo sostenibile; la formazione di cittadini consapevoli e aperti al mondo che diventino ambassadors del Gran Paradiso e di stili di vita sani all’aria aperta; la creazione di competenze di alta qualità per i più giovani nel campo della comunicazione e delle lingue.

Sarà possibile inviare a Fondation Grand Paradis il modulo con la richiesta di iscrizione, allegando un pitch di presentazione della durata di un minuto, fino al 05 giugno alle ore 12:00.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: info@grand-paradis.it ; www.grand-paradis.it

Il progetto, ideato e organizzato da Fondation Grand Paradis, presentato sull'Avviso pubblico "3-2023" è finanziato dal Fondo regionale politiche giovanili (L. R. 12/2013) dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, e sostenuto da English Centre Aosta.