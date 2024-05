Estate Ragazzi 2024: Aperte le Iscrizioni per un'estate di divertimento ed educazione

Da domenica 9 fino a sabato 22 giugno 2024, questo evento tanto atteso tornerà a riempire di gioia e attività il tempo estivo dei più giovani.

L'inizio dell'Estate Ragazzi sarà celebrato con la S. Messa delle 10:30 nella Chiesa il 9 giugno. Subito dopo, ci saranno le iscrizioni dell'ultimo minuto e la distribuzione delle magliette ufficiali dell'evento. Questa giornata inaugurale si concluderà alle 12:30.

Le attività, che comprendono giochi, laboratori e momenti di svago, si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario dalle 14:30 fino alle 22:15, includendo merenda e cena. Sabato 15, i bambini delle elementari termineranno le loro attività alle 19:30, dopo la S. Messa, mentre i ragazzi delle medie potranno proseguire con una cena e una serata speciale dedicata a loro.

Per iscriversi, è necessario compilare il tagliando allegato al volantino e consegnarlo in parrocchia. Il costo per l'intero periodo è di 110€, che corrisponde a 55€ a settimana. Sono previste riduzioni per le famiglie con più figli:

Due figli: 110€ per il primo, 90€ per il secondo

Tre figli: 110€ per il primo, 90€ per il secondo, 70€ per il terzo

Quattro figli: 110€ per il primo, 90€ per il secondo, 70€ per il terzo, 50€ per il quarto

Durante l'Estate Ragazzi, gli animatori scatteranno fotografie e gireranno filmati delle attività. Per poter pubblicare queste immagini sui social network dell'oratorio (Instagram e Facebook), è necessaria l'approvazione dei genitori o tutori. La sottoscrizione dell'autorizzazione è facoltativa; in caso di mancata accettazione, le immagini del minore non verranno pubblicate.

L'Estate Ragazzi non è solo un'occasione di divertimento, ma anche un momento educativo. Attraverso giochi di gruppo, laboratori creativi e attività sportive, i partecipanti impareranno valori fondamentali come la collaborazione, il rispetto reciproco e la solidarietà. L'interazione con coetanei e animatori contribuirà a sviluppare le loro capacità sociali e a rafforzare lo spirito di comunità.

L'Estate Ragazzi 2024 si concluderà con uno spettacolo preparato dai ragazzi, che si terrà sabato 22 giugno alle ore 20:45. Sarà un momento speciale aperto a tutti: genitori, fratelli e sorelle, nonni, parenti e amici sono invitati a partecipare e a celebrare insieme la fine di questa esperienza.

Non perdete l'occasione di regalare ai vostri figli un'estate indimenticabile, ricca di attività, sorrisi e nuovi amici. Le iscrizioni sono aperte: vi aspettiamo!

Santuario parrocchia Maria Immacolata - Missionari OMI - Aosta