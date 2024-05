E' arrivata La Tsapletta di maggio

Il nuovo numero del periodico della biblioteca di Courmayeur, “La Tsapletta” , diretto da Moreno Vignolini, è in distribuzione gratuita sul territorio per proporre ai suoi lettori tanti nuovi articoli che spaziano dai temi di attualità ad articoli che ripercorrono storie, luoghi e personaggi ai piedi del Monte Bianco.

Un numero che come sempre non manca di riflessioni e tante immagini per ripercorrere gli ultimi mesi e alcuni appuntamenti che hanno caratterizzato il periodo.

Tra questi il bilancio dei tanti eventi della Biblioteca di Courmayeur, vero e proprio centro culturale, che durante l’inverno ha ospitato un ricco ventaglio di iniziative che hanno arricchito la conoscenza e l’immaginazione dei partecipanti, attirando appassionati di letteratura, fotografia, storia e scienza. Una varietà di incontri ha stimolato la mente e toccato il cuore, esplorando temi dall’ecologia alla storia contemporanea, dalla letteratura al dialogo filosofico.

Nella sezione “Vita di paese” si ripercorre il Camentràn, bilancio positivo che non manca di qualche riflessione grazie ai temi lanciati dai carri di carnevale. Tra gli altri eventi in questa sezione il 62° Delavay challenge, le celebrazioni 79° anniversario della Liberazione e ancora altri appuntamenti che hanno visto protagonisti alcuni concittadini.

Continua, inoltre, l’aggiornamento sul programma di attività del Courmayeur Climate Hub, il progetto del Comune di Courmayeur, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 Componente 3 - CUP I74H22000050005.

Nelle pagine a cura di Fondazione Courmayeur Mont Blanc un articolo, a firma di Pietro Sella, CEO gruppo Sella, ci parla della chiave dello sviluppo del territorio: l’importanza della gestione e diffusione della conoscenza.

Spazio poi alle “storie d’antan” con l’articolo a firma di Césarine Pavone, dal titolo “Salvatore Violante: un cordonnier créateur siciliano a Courmayeur”, una storia interessante tutta da leggere, così come i “Ricordi da Meyen” nella pagina dei contributi dai lettori de La Tsapletta, che ripercorre i fatti della drammatica giornata dell’11 giugno 1934 quando una sacca d’acqua colpì il villaggio della Val Ferret.

Non poteva mancare poi su questo numero un ricordo di Remigia Rey e del marito Wolfgang, mancati all’affetto di tutta la comunità ad inizio anno, una coppia inseparabile conosciuta e amata in paese, sempre presente in tante occasioni.

La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.

Per scaricare La Tsapletta in PDF - N. 135 - La Tsapletta - n.135 Maggio 2024