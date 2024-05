Elezioni Antey-Saint-André: domenica 19 maggio 2024

Per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, all’elettore viene consegnata un’unica scheda, dove sono riportati in un apposito rettangolo i nomi dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, accanto al simbolo della lista collegata, oltre a uno spazio per esprimere le preferenze per i candidati alla carica di consigliere, nel rispetto delle quote di genere.

Ogni elettore può dunque esprimere il proprio voto segnando:

i nominativi dei candidati sindaco e vice sindaco;

il simbolo della lista;

In entrambi i casi, il voto è attribuito sia alla lista collegata sia ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco.

L'elettore può inoltre indicare:

un massimo di tre preferenze per i candidati alla carica di consigliere: la preferenza va indicata scrivendo il cognome e, nel caso di omonimie, anche il nome. La preferenza si può inoltre esprimere indicando il numero arabo (1, 2, 3, …) corrispondente al candidato prescelto, nel rispetto delle quote di genere. In caso di espressione di tre preferenze almeno una deve appartenere a un genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

Scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgono a partire dalle ore 8 di lunedì 20 maggio 2024, giorno successivo alla votazione.

Assegnazione dei seggi

Sono proclamati eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, alla lista a loro collegata spettano i 2/3 dei seggi da assegnare. Qualora una lista abbia riportato più del 70% dei voti validi, le sono attribuiti i 4/5 dei seggi da assegnare. Solo in caso di parità, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

Si ricorda inoltre che per votare è necessario presentare un documento d'identificazione e la tessera elettorale personale.

Chi l'avesse smarrita o non l’avesse ricevuta, potrà richiederla al Comune di residenza, i cui uffici resteranno aperti nei due giorni antecedenti l'elezione, e pertanto da venerdì 17 a sabato 18 maggio 2024, almeno dalle ore 9 alle 18 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

In casi assolutamente straordinari , qualora non sia possibile consegnare né la tessera, né il duplicato, previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, l'elettore può essere ammesso al voto tramite attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Ulteriori informazioni sull’elezione del sindaco e del vicesindaco, nonché dei consiglieri del Comune di Antey-Saint-André possono essere reperire sul sito:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/elezioni/<wbr></wbr>Consultazioni_elettorali/<wbr></wbr>Elezioni_comunali/Archivio/<wbr></wbr>Antey-Saint-Andre_19_maggio_<wbr></wbr>2024/default_i.aspx

Sul sito (allo stesso link) saranno pubblicate domenica le affluenze e dal pomeriggio di lunedì i risultati elettorali.