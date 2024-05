Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 operaio idraulico-forestale con profilo di autista

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di n. 1 operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato con profilo di autista - 4° livello “specializzato” - per il trasporto, per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1° dicembre 1992 n. 67.

La procedura selettiva prevede una prova teorico-pratica a cui verrà sommata, in caso di superamento della stessa, la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono:

aver precedentemente prestato almeno 1 stagione (almeno 51 giornate lavorative in un anno solare) di attività di lavoro dipendente o come lavoratore autonomo negli ultimi 5 anni con profilo di autista di mezzi per cui è richiesto il possesso della patente C o superiore;

aver superato il corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro in corso di validità;

essere in possesso della patente di guida di categoria C o superiore in corso di validità;

essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC Merci) in corso di validità.



Il modulo di domanda di ammissione, disponibile sul sito regionale all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>risorsenaturali/Cantieri_<wbr></wbr>forestali/Dettaglio_concorsi/<wbr></wbr>autista_24_i.aspx

può essere consegnato a mano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 o tramite fax (0165/776234) entro le ore 16.00 del 24 maggio 2024. La data di acquisizione della domanda, se inoltrata a mezzo raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. La domanda, se inoltrata tramite Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: risorse_naturali@pec.regione.<wbr></wbr>vda.it, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve pervenire entro il 24 maggio 2024.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria del Dipartimento Risorse naturali e Corpo Forestale dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali sito in Località Amérique, 127/A - Quart (AO), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (tel. 0165/77.6207 - 0165/77.6314 (mail: risorse_naturali@regione.vda.<wbr></wbr>it); o visitare la pagina web

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>risorsenaturali/Cantieri_<wbr></wbr>forestali/Dettaglio_concorsi/<wbr></wbr>autista_24_i.aspx.