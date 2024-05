Europee: Letizia Moratti, 'L'unico voto utile alle elezioni europee è per Forza Italia

L'8 e 9 giugno, l'unico voto utile in occasione delle elezioni europee sarà quello dato a Forza Italia, unico movimento politico italiano a fare parte del Partito Popolare Europeo, che nella prossima legislatura a Bruxelles si accinge a essere ancora il gruppo parlamentare più numeroso e quindi l'unico in grado di distribuire le carte e di contare davvero laddove le decisioni verranno prese.

Parola dell'onorevole Letizia Moratti, ospite ieri sera ad Aosta in un salone BCC gremito, che in occasione dell'incontro dal titolo 'Scenari futuri e nuove sfide in Europa: le piccole e medie imprese come colonna portante dei territori', sull'importanza delle prossime elezioni per il rinnovo delle Istituzioni comunitarie, ha aggiunto: "Occorre rafforzare il Partito Popolare per due ragioni: da un lato isolare la destra estrema europea che vuole indebolire l'Europa, nel momento in cui invece l'Europa deve rafforzarsi dal punto di vista della sicurezza e della difesa. Dall'altro, bisogna contrastare un Partito socialista che ha spinto soprattutto nei tempi, non tanto negli obiettivi, forzando rispetto a settori che in questo momento sono penalizzati con ricadute negative sia a livello industriale che a livello sociale".

Una candidatura al Parlamento Europeo, quella dell'ex Ministro dell'Istruzione, già sindaco di Milano e Presidente della Rai, presentata in ticket con il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

A fare gli onori di casa Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia e consigliera politica dello stesso Vice Premier, che ha insistito sull'importanza per la Valle d'Aosta di poter contare su interlocutori seri e competenti per poter fare sentire la propria voce in Europa.

Dal canto suo, l'onorevole Moratti ha sottolineato come la Valle d'Aosta debba puntare su una rappresentanza in ambito comunitario imperniata sulla concretezza, motivo per cui ha annunciato che l'impegno di Forza Italia, nella prossima legislatura europea, sarà quello di insistere ancor di più sui temi delle infrastrutture, poiché senza infrastrutture non può esserci crescita economica, di una nuova politica agricola comune più rispondente ai bisogni dei piccoli territori di montagna e su un approccio pragmatico alla questione dei cambiamenti climatici, mettendo in campo azioni che sappiano sempre mettere al centro gli interessi dell'individuo.