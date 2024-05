Paga minima e articolo 18 non migliorano il lavoro. Ora serve più formazione

"I dati dati Istat confermano la crescita del lavoro stabile e il trend positivo di questi ultimi anni. Questa tendenza va ora agganciata a processi di qualificazione del lavoro, che significa costruire la condizioni per significativi aumenti salariali, buone flessibilità negoziate, potenti strumenti di politica attiva e di innalzamento delle competenze. (…) Il Reddito ha dato buona prova di sé sul versante del contrasto alla povertà e alla marginalità. Ma come strumento di politica attiva rivolta agli occupabili ha completamente fallito. Bisogna che le due strategie procedano su binari paralleli. Positiva la volontà del governo di introdurre ora nuovi incentivi alle assunzioni, soprattutto nel Sud, ma occorre un potente investimento sull’apprendimento continuo e mirato sui territori per innalzare le competenze dei troppi giovani e donne ancora fuori dal mercato del lavoro”. (…) “Piuttosto che demolire il Jobs act, per poi promuovere non si sa quale modello novecentesco, occorre pensare a migliorare e rafforzare le tante cose buone di quella riforma e correggere le carenze con altri provvedimenti, innovando i centri per l’impiego. L’obiettivo resta quello di costruire un nuovo Statuto della persona nel mercato del Lavoro che sostenga tutti, in ogni momento e qualunque sia il rapporto di lavoro”.

PER SAPERNE DI PIU