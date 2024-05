Infortuni sul lavoro. Sbarra: “Incidente grida giustizia e lascia sgomenti. Basta parlare di fatalità”

“Una nuova strage nel palermitano, un altro incidente con 5 vittime che grida giustizia e lascia sgomenti. Basta parlare di fatalità. Non è sufficiente il cordoglio o la pietà. Dietro i caduti ci sono responsabilità da accertare ed omissioni da verificare. La magistratura deve fare al più presto luce. La Cisl proseguirà la sua mobilitazione sui territori e nelle aziende fino a che non ci sarà un cambiamento vero in tutti i luoghi di lavoro, con una strategia nazionale che fermi questa intollerabile scia di sangue. Di lavoro si deve vivere non morire”. Commenta così il leader Cisl, Luigi Sbarra, la tragedia a Casteldaccia (Palermo) dove sono morti cinque operai.