Conseil des Jeunes Valdôtains 2024: réouverture des candidatures du 13 au 19 mai

Les candidatures pour la participation à la 7e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains seront rouvertes du 13 au 19 mai 2024: tout jeune valdôtain ayant entre 18 et 28 ans et voulant expérimenter le débat parlementaire pourra déposer sa demande directement sur le profil Instagram @conseiljeunesvaldotains ou au lien suivant: https://docs.google.com/forms/d/15oE2aoL_L78TgXgG-4vtiLRcTUymgE4avpEjwVrEztU/viewform?edit_requested=true

La simulation parlementaire non-partisane, organisée par les jeunes pour les jeunes avec le soutien du Conseil de la Vallée, se réunira du 29 juillet au 2 août autour de deux thèmes: le bien-être mental et le psychologue de base; la promotion du territoire alpin et le repeuplement des villages de montagne.

Le Cjv, qui se base sur le modèle du Conseil de la Vallée, s'adresse à 40 jeunes au maximum, qui pendant cinq jours découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire, en jouant le rôle de Conseiller ou Conseillère; il y aura aussi la possibilité de faire partie d'une équipe de journalistes, chargée de faire des reportages sur les événements principaux de la simulation. Avec cette réouverture des termes, les candidatures pour le rôle de journaliste seront préférées.

Les critères pour la participation sont les suivants: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste auxquels deux places sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé.

Les participants pourront aussi accéder à des rencontres de formation pour se préparer à la simulation, qui porteront sur l’éloquence, le protocole et le cérémonial ainsi que sur les thèmes de cette édition.

L’idée d’une simulation de l’instance parlementaire valdôtaine est née de la participation de quelques jeunes au Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles et au Parlement Francophone des Jeunes de l'Apf, grâce aux liens internationaux du Conseil régional. Ainsi quelques alumni se sont réunis en mai 2016 pour former l’association "Conseil des Jeunes Valdôtains" dont le but est de promouvoir la connaissance des institutions régionales en donnant aux jeunes la possibilité d’exprimer démocratiquement leurs idées au-delà de toute partisannerie politique.