Nuova APP "APS": rivoluzione digitale per le Farmacie Comunali di Aosta

APS SPA è lieta di annunciare il lancio della sua nuova APP "APS", un innovativo strumento digitale che ridefinirà il modo in cui i cittadini valdostani interagiranno con le Farmacie Comunali di Aosta.

Questa mossa strategica si inserisce nell’ampio impegno di APS SPA nel rinnovamento costante e nell’innovazione continua, con l’obiettivo di offrire al nostro territorio un’esperienza di assistenza farmaceutica senza precedenti.

L'APP “APS” rappresenta un passo importante nella nostra missione di creare un legame ancora più forte con la comunità.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un accesso semplice e immediato a una vasta gamma di servizi e prodotti attraverso un'interfaccia intuitiva e sicura, sviluppata in collaborazione con 4K s.r.l., una società leader nel mercato della consegna di farmaci e soluzioni digitali per le farmacie", afferma la dott.ssa Michela Spoto, referente del progetto. 4K s.r.l. fa parte di CGM Italia, la più grande azienda in Italia che si concentra esclusivamente sull'e-Health.

L'APP “APS” consentirà agli utenti di prenotare e ritirare prodotti presso le Farmacie Comunali di Aosta, nonché di usufruire di servizi e eventi esclusivi.

Inoltre, l’app offre la possibilità di richiedere la consegna a domicilio nel raggio di 3 km dalla farmacia comunale di riferimento.

L'APP “APS” sarà disponibile per il download gratuito su Google Play e Apple Store a partire dal 29 aprile 2024.

Tutti i cittadini sono invitati a scaricare l’app e a registrarsi per accedere a una nuova era di assistenza farmaceutica.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web di APS SPA all'indirizzo www.aps.aosta.it e seguire sulle piattaforme social le continue evoluzioni create appositamente per la comunità.