160° anniversario della nascita della Croce Rossa Italiana (1864-2024)

Il Comitato Regionale CRI Valle d’Aosta, nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario dei 160 anni dalla nascita della Croce Rossa Italiana, di concerto con i Comitati territoriali di Aosta e di Saint-Vincent, intende festeggiare questa ricorrenza insieme alla cittadinanza attraverso le seguenti iniziative:

Lunedì 6 maggio p.v. alle ore 17:00 a Chavonne - Villeneuve (AO): “Inaugurazione dell’Ufficio Storico Regionale”. In questa occasione verrà allestita una mostra storica che ripercorre le attività svolte dal 1888 ai giorni nostri; Mercoledì 8 maggio p.v., alle ore 16.30 al Castello di Fenis - Fenis (AO): Apposizione dello “Scudo Blu al Castello di Fenis” - soggetto attuatore Comitato di Aosta; Sabato 11 maggio p.v., dalle 9.00 alle 18.00 Piazza Arco d’Augusto - Aosta: "Giornata della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa". Tra le varie attività è prevista una Campagna di prevenzione dermatologica (con la presenza di un dermatologo per lo screening dei nei con orario 9.30-12-30), dimostrazioni BLSD, stand informativo, isola truccabimbi e campagna di educazione al riciclo per i più giovani.

La storia della Croce Rossa Italiana si è intrecciata con la storia d’Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la Nazione ma anche – e soprattutto – le singole realtà locali. Milioni di Volontarie e Volontari, e migliaia di Operatrici ed Operatori, hanno operato per alleviare le sofferenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità: dai campi di battaglia, all’assistenza dei profughi e degli esuli, alla diffusione delle norme di igiene e di educazione sanitaria, alle iniziative nelle scuole, all’aiuto ovunque e per chiunque.

Questo anniversario, quindi, è un’opportunità non solo per ricordare il passato, ma per mostrare come il contributo della CRI si è evoluto negli anni e come pianifica strategie ed organizzazione per essere pronta alle sfide future e alle vulnerabilità che nasceranno.