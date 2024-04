Alcuni scatti della 54a Assemblea regionale Avis Valle d'Aosta

Per la Presidente regionale, Ingrid Bredy "L'obiettivo principale, nel corso del mandato, è stato quello di ricreare un'Avis regionale forte e coesa, in armonia e sintonia con la Avis comunali. Si registra un decremento dei Soci donatori effettivi che passano dai 3640 dell’anno scorso ai 3349 di quest’anno. Uno scostamento di 291 unità dovuto al fatto che le Comunali hanno effettuato una revisione del libro Soci tra quelli che non hanno più effettuato donazioni o che per problemi di età, salute non possono più donare. Da evidenziare che sono stati “arruolati” 266 nuovi soci. Dovremo cercare per il futuro di percorrere tutti insieme la strada intrapresa, che ha come obiettivo un'Associazione dal volto nuovo, moderna e dinamica, rispondente alla trasformazione della società. Noi Avis "Siamo la scelta che unisce".