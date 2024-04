Patente B in Valle d'Aosta: Quattro su dieci bocciati alla teoria nel 2023

Ma cosa accadrebbe se oggi gli automobilisti valdostani con più di cinque anni di patente ripetessero l'esame di teoria?

Secondo una simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, insieme alle associazioni di autoscuole Confarca e Unasca, solo il 19% dei valdostani supererebbe l'esame a pieno titolo. Questo dato, inferiore alla media nazionale del 22,3%, mette in luce l'importanza di rimanere aggiornati sul codice della strada anche dopo aver ottenuto la patente.

Il campione di cittadini valdostani ha risposto correttamente in media a 15 domande su 20. Gli errori più comuni sono stati riscontrati nelle domande riguardanti segnaletica, spie e limiti di velocità.

La simulazione dell'esame di teoria è stata condotta su un campione di oltre 2.700 automobilisti di AutoScout24 che hanno ottenuto la patente B da almeno cinque anni. È stata loro somministrata una serie di 20 domande a quiz, selezionate tra quelle validate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esame ufficiale (che ne prevede 30).

Per superare la simulazione, gli utenti non dovevano commettere più di 2 errori su 20 domande, mantenendo lo stesso rapporto dell'esame ufficiale che ammette al massimo 3 errori per 30 quesiti.

Per quanto riguarda l'esame di guida, nel 2023 il 74,9% dei valdostani che si sono presentati ha superato il test.

Le maggiori criticità durante l'esame di guida, a livello nazionale, sono state individuate tramite un sondaggio tra le principali associazioni di autoscuole italiane. Gli incroci (52%), le fermate di mezzi pubblici e le rotonde (49%) e i parcheggi (33%) sono stati i punti più problematici. Oltre alle capacità personali, l'ansia del candidato (94%) e l'atteggiamento dell'esaminatore (89%) sono stati fattori determinanti.

La simulazione condotta evidenzia la necessità di rimanere aggiornati sul codice della strada anche dopo aver conseguito la patente. Solo il 19% dei valdostani con più di cinque anni di patente supererebbe l'esame di teoria oggi, sottolineando l'importanza dell'aggiornamento costante.

Per maggiori informazioni o per provare la simulazione del test per l'esame di teoria della patente B, si può visitare la pagina dedicata su AutoScout24. Il questionario è gratuito e anonimo.

Infine, è importante considerare che l'esame di guida non dipende solo dalle capacità tecniche del candidato, ma anche dall'ansia e dall'atteggiamento durante l'esame. Un approccio calmo e preparato può fare la differenza nel superare con successo questo importante passo per ottenere la patente di guida.

Dati Regionali e Nazionali sui Risultati degli Esami (2023)

Valle d'Aosta

Esami di Teoria: 40,3% respinti

Esami di Guida: 74,9% promossi

Simulazione Patenti da più di 5 anni: 19% supererebbe l'esame di teoria

Dati Nazionali

Media Esami di Teoria: 39,9% respinti

Media Esami di Guida: 85,0% promossi

Media Simulazione Patenti da più di 5 anni: 22,3% supererebbe l'esame di teoria

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, AutoScout24, Egaf edizioni, Confarca, Unasca

Questi dati riflettono le sfide e le opportunità che gli automobilisti valdostani affrontano nel processo per ottenere e mantenere la patente di guida. Una corretta preparazione e un costante aggiornamento sul codice della strada sono fondamentali per la sicurezza stradale e il superamento degli esami di guida.