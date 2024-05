50° anniversario di AIS Valle d'Aosta. 50 Anni di passione e gusto

Per commemorare questo traguardo significativo, è stato organizzato un evento straordinario che promette di essere un'esperienza indimenticabile per gli amanti del buon vino e della gastronomia locale.

Le celebrazioni avranno luogo in due giornate straordinarie, il venerdì 31 maggio e il sabato 1 giugno, presso due location emblematiche della regione: La Grandze e il suggestivo Castello di Aymavillles.

La giornata inaugurale, il venerdì 31 maggio, sarà dedicata ai sommelier dell'AIS Valle D’Aosta, ai rinomati produttori di vino della regione e a ospiti speciali selezionati. Tra gli eventi principali, vi sarà la presentazione della Guida Vitae 2024 #esperienzedivitae, con la partecipazione di illustri esperti del settore come Rudy Sandi, Mauro Carosso (Presidente AIS Piemonte) e Simone Loguercio (Miglior Sommelier d'Italia 2018). Saranno organizzate interessanti Masterclass sulla composizione dei suoli valdostani, sul nebbiolo e sul Brunello di Montalcino. Inoltre, emozionanti momenti culmineranno con la finale del concorso "Miglior Sommelier Valle d'Aosta 2024", seguita da un brindisi per celebrare la Giornata del Sommelier.

La giornata seguente, sabato 1 giugno, sarà interamente dedicata all'assaggio dei migliori vini, birre, distillati e prodotti agroalimentari locali. Numerosi stand di produttori valdostani esporranno e offriranno assaggi dei loro prodotti all'interno del suggestivo scenario del Castello di Aymavilles. In aggiunta, si terranno Masterclass di alto livello, focalizzate sulle rinomate zone vitivinicole mondiali come Bordeaux, Bourgogne e Mosella, con la partecipazione di rinomati esperti del settore come Nicola Bonera, Roberto Marro e Armando Castagno. Inoltre, all'interno del Castello, sarà presente un banco di assaggio gestito dal CERVIM, offrendo l'opportunità di degustare vini eroici provenienti da tutto il mondo.

È importante sottolineare che tutti gli eventi, a numero chiuso, richiedono la prenotazione esclusivamente dalla pagina dedicata, compresi i ticket per il pranzo, che devono essere acquistati online. I soci AIS Valle d'Aosta avranno accesso gratuito a particolari Masterclass e agli eventi di sabato.

Questo evento straordinario rappresenta un'occasione unica per celebrare la ricchezza enogastronomica della Valle d'Aosta e per condividere la passione per il buon vino e la cultura culinaria locale. Un omaggio alla storia e alla tradizione della regione, ma anche un'opportunità di guardare al futuro con entusiasmo e speranza.