Il PD Valle d'Aosta: Visione e impegno per le elezioni europee

Le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano e per il Partito Democratico della Valle d'Aosta rappresentano un momento cruciale. In un contesto dove due visioni diametralmente opposte dell'Europa si fronteggiano, il PD della regione si schiera per un'Europa solidale e accogliente, che vede nelle differenze un'opportunità, una visione che rispecchia i valori e l'identità della Valle d'Aosta.

Fin dall'inizio, il PD della Valle d'Aosta ha compreso l'importanza di queste elezioni europee e si è impegnato per una candidatura che rappresenti in modo ampio l'intera regione. Sebbene le coalizioni che governano la Regione e il Comune di Aosta non siano giunte a una sintesi, il PD ha proposto la candidatura di Fulvio Centoz nella lista del PD della circoscrizione nord-ovest.

Questa non è una candidatura di bandiera, ma piuttosto una proposta a disposizione della Valle d'Aosta. L'esperienza di Fulvio, che ha sempre governato in coalizione come Sindaco, rappresenta l'idea del "campo largo", una candidatura aperta volta a collocare seriamente e consapevolmente questa piccola regione all'interno dell'Europa.

Il PD si presenta con chiarezza e con il proprio simbolo, senza cercare alleanze affrettate con simboli sovraffollati che politicamente includono tutto e il contrario di tutto. Inoltre, respinge discorsi separatisti e altre idee senza prospettive, rivolgendosi invece al futuro con uno sguardo fiducioso.

Si sottolinea che gli apparentamenti elettorali non sono solo questioni tecniche, ma rappresentano l'adesione a un progetto politico comune. Questo significa che i voti raccolti in Valle d'Aosta contribuiranno al risultato elettorale della lista a cui ci si è apparentati.

La campagna elettorale del PD sarà volta all'ascolto dei cittadini in tutti i territori, includendo anche dialoghi con operatori sociali ed economici della regione. Questa campagna non è contro qualcuno, né è volta alle elezioni regionali o comunali imminenti; è un'opportunità per discutere dell'Europa e delle sue implicazioni sulla Valle d'Aosta.

L'Europa incide già oggi pesantemente sull'economia valdostana. Solo per fare un esempio, considerando i vari programmi europei come il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la regione ha beneficiato di oltre 750 milioni di euro in questi anni, inclusi i cofinanziamenti nazionali e regionali.

Durante la campagna elettorale, il PD intende affrontare temi cruciali che interessano la regione, come il surriscaldamento climatico che colpisce in modo particolare le Alpi, il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione, e il ruolo centrale dell'agricoltura di montagna sostenuta dalla Politica Agricola Comune (PAC).

Infine, si intendono discutere anche temi attuali come i valichi alpini e il raddoppio del Tunnel del Monte Bianco, considerando le interruzioni avvenute negli altri valichi e le implicazioni per le comunicazioni tra l'Italia e il resto dell'Europa. Si affronterà anche il tema delle concessioni idroelettriche, data l'importanza strategica dell'energia prodotta dalle centrali valdostane per l'autosufficienza energetica e la transizione green dell'Europa.

In conclusione, il PD Valle d'Aosta si propone di portare avanti una campagna elettorale improntata alla discussione di temi fondamentali, guardando al futuro e all'Europa con un'ottica aperta e costruttiva. Questo impegno mira a far sì che la Valle d'Aosta, insieme alle altre regioni, abbia una voce autorevole nell'Unione Europea.