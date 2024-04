Au VdA Strutture relazione alla II e IV Commissione del Consiglio Valle

Durante l'audizione, i due Presidenti di Commissione hanno riferito che il parere sul progetto di legge sarà espresso nella prossima riunione, la cui data verrà presto calendarizzata.

La seconda Commissione ha inoltre comunicato all'unanimità il suo parere favorevole, in sede referente, sul rendiconto della gestione relativo all'anno 2023 e sull'assestamento del bilancio di previsione per l'anno in corso, 2024, dell'Assemblea regionale. Durante questa discussione è stato anche sentito il Presidente del Consiglio.

Si tratta di passi significativi nell'ambito della gestione e della pianificazione finanziaria della regione, evidenziando l'importanza attribuita alla trasparenza e alla corretta gestione dei fondi pubblici da parte delle istituzioni regionali.

Il prossimo incontro delle Commissioni è atteso con interesse, poiché vedrà la formulazione del parere sul disegno di legge concernente il patrimonio immobiliare di Vallée d'Aoste Structure, un tema di rilevanza per lo sviluppo economico e la gestione del territorio della regione. Resta quindi da vedere quali saranno le conclusioni e le raccomandazioni che emergeranno da questa importante fase di valutazione e decisione.

L'audizione dell'Amministratore Unico e la successiva discussione in Commissione sono parte del processo democratico e consultivo che caratterizza il percorso legislativo in Valle d'Aosta, garantendo un approccio partecipativo e informato alla definizione delle politiche regionali.