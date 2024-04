Alessandro Bellière a Fénis per la quarantacinquesima tappa della sfida “I novanta castelli del Nord Italia”

Il prossimo sabato 27 aprile, Fénis si prepara ad accogliere un ospite molto speciale per una tappa significativa della sua avventura: Alessandro Bellière, il corridore novantenne che sta portando avanti la sfida "I novanta castelli del Nord Italia". Sarà una giornata emozionante, con la partenza prevista da Verrès e l'arrivo attorno alle 14:00 al Castello di Fénis.

Questo appassionato amante dello sport e della natura ha deciso di celebrare i suoi novanta anni con una straordinaria impresa: visitare novanta castelli sparsi per tutta la Penisola, unendo così la sua passione per il movimento e l'attività fisica all'aria aperta con la scoperta di tesori storici.

Una Vita Tra Sport e Avventure

Alessandro Bellière non è uno sconosciuto nel mondo dello sport. Fin dall'adolescenza si è distinto come campione nazionale di atletica leggera e marcia, oltre che come Alpino paracadutista e subacqueo. Sin dagli Anni Sessanta, ha iniziato a esplorare il mondo del trekking, una passione che non lo ha mai abbandonato.

Nel 2013, in occasione degli ottanta anni, ha attraversato a piedi gli Appennini, segnando l'inizio di una serie di avventure che lo hanno portato ad affrontare una sfida ancora più grande: i novanta castelli. Nel luglio del 2023, partendo da Trieste, ha intrapreso un viaggio di oltre 2.000 chilometri attraverso nove regioni italiane, con l'obiettivo di visitare questi simboli storici.

Un Interruzione Imprévista

Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta a Somma Lombarda da un improvviso problema di salute. Ma Alessandro Bellière non si è arreso. Ora, dopo un periodo di recupero e determinazione, è pronto a riprendere la sua sfida.

Il Ritorno a Fénis

Il Castello di Fénis sarà il palcoscenico della quarantacinquesima tappa di questa avventura straordinaria. Attorno alle 14:00 del 27 aprile, Alessandro Bellière arriverà per cercare di portare a termine il percorso che ha iniziato nel 2023. Accanto a lui ci saranno il figlio Ferdinando e un gruppo di sostenitori, compresi curiosi, residenti, persone affette da disabilità e bambini delle scuole.

Sarà un momento di festa e di condivisione, un'occasione per celebrare non solo il duplice traguardo anagrafico e sportivo di Alessandro Bellière, ma anche per ispirare tutti noi con la sua determinazione e passione per la vita attiva e l'esplorazione dei nostri tesori storici.

Fénis si prepara dunque a dare il benvenuto a questo eroe degli ottanta anni, un esempio vivente di come lo spirito sportivo e l'amore per la scoperta possano illuminare anche le fasi più mature della nostra vita. Che sia un inno alla perseveranza e alla bellezza dei nostri tesori culturali.