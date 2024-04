Giovani al Consiglio Valle: una giornata di apprendimento e partecipazione

Accompagnati dalle loro insegnanti, Antonella Casella e Ariane Martinet, i giovani menti curiose hanno varcato la soglia del Consiglio Valle nell'ambito del progetto educativo "Portes Ouvertes".

L'esperienza ha offerto loro un'occasione senza pari per comprendere da vicino la storia e il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale. Con occhi brillanti di interesse, gli studenti hanno seguito l'illustrazione dettagliata del processo decisionale che plasma il tessuto della loro comunità.

Ma non è stata solo una passeggiata tra i meandri della politica locale. Gli studenti hanno abbracciato appieno lo spirito della partecipazione attiva, lanciandosi con entusiasmo in una simulazione dei lavori legislativi. È stato un momento di crescita e di apprendimento, un'opportunità per dare voce alle proprie opinioni e per esprimere il proprio punto di vista su questioni di rilevanza sociale.

La discussione si è concentrata sulla programmazione settimanale del calendario scolastico, un tema che coinvolge direttamente la vita quotidiana degli studenti. La proposta di introdurre una "settimana corta", con lezioni concentrate dal lunedì al venerdì e rientri pomeridiani, ha diviso le opinioni. Mentre alcuni sostenitori vedevano in questa proposta un'opportunità per un maggiore equilibrio tra studio e tempo libero, la maggioranza degli studenti ha deciso per il mantenimento delle lezioni fino al sabato. La ragione? L'orario giornaliero delle lezioni risultava troppo oneroso per essere sostenuto, portando alla conclusione che l'attuale struttura del calendario scolastico offrisse il migliore compromesso tra apprendimento e benessere degli studenti.

In un'epoca in cui la partecipazione civica è più importante che mai, questa visita al Consiglio Valle ha fornito agli studenti un'esperienza preziosa. Ha mostrato loro che anche le voci più giovani possono avere un impatto significativo sulle decisioni che plasmano il loro futuro.

Mentre la visita giungeva al termine e gli studenti lasciavano l'aula del Consiglio Valle, c'era nel loro sguardo una scintilla di consapevolezza e di fiducia nel potere della propria voce. E chissà, forse tra loro c'è il futuro leader che guiderà la Valle d'Aosta verso nuovi orizzonti di progresso e prosperità.