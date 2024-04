Tempi pericolosi per gli automobilisti, le truffe sono sempre più frequenti

Negli ultimi tempi, gli automobilisti, soprattutto le donne sole, sono sempre più spesso vittime di truffe ingenue ma efficaci, che mettono a rischio la sicurezza e la tranquillità dei viaggiatori. Tra le segnalazioni raccolte dagli Sportelli dell'associazione Codici emergono diverse modalità di inganno, portando l'attenzione su fenomeni in crescita che richiedono la massima vigilanza da parte dei cittadini.

Una delle tattiche più diffuse è la truffa dell'uovo sul parabrezza, tecnica che vede i truffatori agire nei parcheggi dei centri commerciali, approfittando dell'ingresso recente dell'automobilista nel veicolo o del momento in cui questi sta appena parcheggiando. Con un colpo improvviso sul parabrezza, sulla carrozzeria o sui finestrini dell'auto, i truffatori creano confusione e sorpresa, consentendo loro di rubare borse, zaini e altri oggetti di valore dall'abitacolo. Le vittime preferenziali sono spesso le persone anziane, più lente nel reagire a situazioni di emergenza.

Ma non è l'unica truffa a cui gli automobilisti devono fare attenzione. Una modalità altrettanto insidiosa è quella dello specchietto, nota ormai a molti. In questo caso, l'auto viene improvvisamente colpita da un rumore e il conducente, scendendo per verificare i danni, si trova di fronte a un individuo che afferma di aver subito un incidente causato dalla vettura, con conseguente rottura dello specchietto. Il truffatore, con tono insistente e minaccioso, chiede denaro per pagare la presunta riparazione, cercando di risolvere la questione rapidamente. Anche in questo caso, è fondamentale non scendere dall'auto e mantenere la calma di fronte a simili situazioni.

Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, sottolinea l'importanza di prestare massima attenzione a queste situazioni sempre più frequenti, che possono diventare potenzialmente pericolose. La raccomandazione è quella di mantenere la calma, chiedere aiuto e allertare le forze dell'ordine, un gesto che potrebbe già scoraggiare i malintenzionati e metterli in fuga.

In un contesto in cui la sicurezza stradale e la protezione dei cittadini sono priorità fondamentali, la consapevolezza e la prontezza di riflessi degli automobilisti sono armi cruciali per contrastare queste insidie e preservare la propria incolumità.