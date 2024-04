Elezioni europee 2024: Adu Vda/SI sostiene la lista Alleanza Verdi Sinistra con Andrea John Déjanaz

«Il futuro dell’Unione Europea è nelle mani del prossimo Parlamento, per questo è con grande orgoglio che annunciamo che la segreteria nazionale di Sinistra Italiana ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di candidatura di Andrea John Déjanaz: forti radici valdostane, ma con lo sguardo rivolto al mondo. – dichiara Daria Pulz della segreteria di Adu Vda – Il tema ambientale sarà il fulcro delle decisioni politiche future. Economia, migrazioni, lavoro: tutto passa dal nodo del clima. Per questo un attivista preparato come lui potrà interpretare al meglio le richieste, ormai disperate dei giovani e della comunità scientifica.»

Secondo Déjanaz «abbiamo bisogno di ricostruire il futuro della nostra società, consapevoli che il mondo intorno a noi sta cambiando. Lo vediamo nei nostri ghiacciai morenti, nelle estati sempre più calde, nella repressione che colpisce chi prova ad alzare la testa e dire che non vogliamo la guerra ma un mondo di pace e libertà. Il clima è in pericolo, così come la nostra democrazia. Dobbiamo sentirci coinvolti dalla sfida di far progredire un’Europa che non ha raggiunto tutti gli obiettivi che le si chiedevano ma che ha enormi potenzialità di migliorare la vita delle persone che la abitano.

Governare questo cambiamento sarà compito del prossimo Parlamento Europeo ed è per questo motivo che siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale con il coraggio di osare, pronti a percorrere palmo a palmo le quattro regioni parlando di clima, pace, salute, lavoro e della vita che verrà.»



Andrea John Déjanaz sarà dunque una delle venti persone candidate per la Circoscrizione nord-ovest nella lista AVS. Tra i candidati già annunciati dalla lista, per le varie circoscrizioni, spiccano Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, simbolo di solidarietà e integrazione, Marilena Grassadonia, ex presidente dell’associazione Famiglie arcobaleno, responsabile Diritti e Libertà di Sinistra Italiana e Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, e Ignazio Marino, chirurgo e ex sindaco di Roma.