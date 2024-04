La Valle d'Aosta punta sull'accessibilità e la connettività

Chambre valdôtaine, in collaborazione con la Regione autonoma Valle d’Aosta, ha annunciato l'organizzazione di un importante convegno dal titolo "Il Sistema camerale per una Valle d’Aosta più accessibile e connessa in Italia e in Europa". L'evento si terrà giovedì 11 aprile 2024 alle ore 10.30, presso la sala Maria Ida Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta.

Il convegno rappresenta un'occasione unica per discutere dei temi infrastrutturali che riguardano la regione e per promuovere un dialogo costruttivo sulle sfide e le opportunità legate all'accessibilità e alla connettività.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Roadshow camerale" nazionale sui temi infrastrutturali, promosso da Unioncamere nazionale attraverso il Fondo di Perequazione 2021-2022. Coinvolgendo i 19 territori regionali aderenti al Programma Infrastrutture, l'obiettivo è creare un percorso di confronto sulle opere urgenti per il sistema imprenditoriale su ogni singolo territorio.

Questo approccio mira a fornire alle imprese gli strumenti necessari per mantenere un livello adeguato di competitività nei mercati nazionali e internazionali, con una particolare attenzione alle specificità regionali.

L'evento è aperto a tutti ed è gratuito, ma è necessaria la registrazione tramite il link disponibile sul sito della Chambre valdôtaine: https://www.ao.camcom.it/it/eventi/sistema-camerale-una-valle-daosta-piu-accessibile-connessa-italia-europa.

Si prospetta una giornata intensa di dibattiti e confronti, dove saranno affrontate tematiche cruciali per lo sviluppo e la crescita della Valle d'Aosta in un contesto nazionale ed europeo sempre più interconnesso.