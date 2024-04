Depositata proposta di legge di modifica norma regionale Garante dei diritti delle persone con disabilità

Nella mattina di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, le Consigliere regionali di Progetto Civico Progressista hanno depositato una proposta di legge volta a modificare la l.r. 17 del 2001, come precedentemente emendata dalla l.r. 20/2022. Questa legge ha assegnato al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Le Consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli hanno enfatizzato l'urgenza di questa modifica. "Sono passati oltre venti mesi dall'approvazione della legge regionale n. 20 del 1° agosto 2022, e quasi un anno dalla presentazione di proposte di modifica da parte del Coordinamento disabilità Valle d’Aosta, senza che le criticità segnalate siano state affrontate", hanno dichiarato. "L'obiettivo è dare piena applicazione alla legge del 2022, adeguando la disciplina vigente alle esigenze rappresentate dal Coordinamento disabilità Valle d’Aosta."

Una delle principali criticità riguarda la mancanza di attuazione di molte parti della legge, come la mancanza di finanziamenti adeguati per il Difensore civico. Le Consigliere hanno evidenziato che nonostante gli appelli ripetuti in Aula, non sono stati fatti passi significativi per affrontare queste problematiche. "Abbiamo deciso di presentare una nostra proposta di modifica alla luce delle enormi difficoltà che le persone più fragili si trovano ad affrontare oggi più che mai", hanno sottolineato.

La proposta di modifica presentata da Progetto Civico Progressista mira a garantire che il Difensore civico abbia a disposizione una dotazione finanziaria congrua per svolgere efficacemente le proprie attività, comprese consulenze e incarichi esterni. Questo è essenziale per garantire una tutela efficace dei diritti delle persone con disabilità.

Le Consigliere hanno anche toccato il tema dei Caregiver, sottolineando che, sebbene la proposta attuale affronti solo marginalmente questa questione, essa merita una considerazione particolare. "Il tema sarà oggetto di un prossimo approfondimento da parte del gruppo Progetto Civico Progressista", hanno annunciato.

In sintesi, la proposta di modifica presentata oggi mira a colmare le lacune nella legge regionale sulla disabilità e a garantire una piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.