PD, 25 aprile: manifestazione di protesta contro il governo Meloni

Il 25 aprile imminente si preannuncia come una giornata di grande rilevanza politica e sociale in Italia, assumendo i connotati di una manifestazione di marcato dissenso contro l'attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Quest'anno, la consueta commemorazione della liberazione dall'occupazione nazifascista assume un ulteriore strato di significato, trasformandosi in un palcoscenico per una protesta organizzata da Il Manifesto, con il pieno sostegno del Partito Democratico (PD).

La scelta di rivolgersi al 25 aprile come giornata di mobilitazione non sembra essere casuale, inserendosi in un contesto elettorale particolarmente vivace, con la presentazione delle liste per le elezioni europee in pieno svolgimento. È evidente come le date del deposito dei simboli e delle liste elettorali al Viminale si integrino perfettamente con la commemorazione, trasformandola in un'opportunità unica per esprimere il proprio dissenso nei confronti delle politiche del governo attuale.

L'organizzazione di una manifestazione proprio il 25 aprile, giorno simbolo della liberazione dall'oppressione fascista, riflette il desiderio di richiamare l'attenzione sulla "memoria condivisa" del paese, spesso trascurata per fini politici. L'obiettivo è chiaro: stimolare una riflessione critica sul presente attraverso il richiamo ad un passato di resistenza e lotta per la libertà, un valore che va al di là delle appartenenze partitiche.