Oltre 160 bambini della scuola primaria di Saint-Pierre diventano pompieri per 1 giorno

Nella comunità di Saint-Pierre, situata nella suggestiva Valle d'Aosta, un evento straordinario ha catturato l'attenzione dei giovani e delle autorità locali. Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari ha orchestrato una giornata unica, in collaborazione con il comando regionale dei vigili del fuoco valdostano, l'Amministrazione comunale e la polizia locale, dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

L'obiettivo principale di questa iniziativa era educare e preparare i giovani alla gestione delle emergenze in modo divertente e coinvolgente. Tuttavia, il destino ha giocato un ruolo imprevisto, poiché il maltempo ha reso necessario un improvviso cambio di programma. Ma questo non ha impedito lo svolgimento delle attività pianificate.

L'evento è iniziato con una simulazione di evacuazione a scuola, durante la quale i bambini hanno dimostrato coraggio e determinazione nel seguire le procedure di sicurezza precedentemente apprese. Nonostante il repentino allarme e l'apparizione di fumo simulato, i giovani hanno gestito la situazione con calma e precisione, riflettendo l'importanza della preparazione preventiva.

Successivamente, i partecipanti sono stati condotti nella palestra della scuola, trasformata in un campo di addestramento per i futuri eroi. Qui, i bambini hanno affrontato una serie di prove che hanno messo alla prova le loro abilità e la loro resistenza. Dallo stendere le "manichette" con velocità fulminea alla simulazione di spegnimento di un incendio, fino al salvataggio di animali di peluche, ogni sfida ha contribuito a far crescere la consapevolezza dei giovani sulla sicurezza e sull'importanza del ruolo dei vigili del fuoco nella comunità.

Un momento particolarmente significativo è stato l'incontro con i professionisti dei vigili del fuoco, che hanno condiviso con entusiasmo le proprie conoscenze e esperienze con i giovani partecipanti. Oltre alla componente ludica, i bambini hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle operazioni di soccorso, imparando anche il numero di emergenza Unico Europeo, il 112.

Al termine della giornata, tutti i partecipanti sono stati premiati con il titolo di "vigile del fuoco junior 2024", accompagnato da un cappellino e una spilla distintiva. I referenti dei vigili del fuoco si sono dichiarati estremamente soddisfatti dell'evento, evidenziando l'importanza di educare i giovani alla sicurezza e alla prontezza di fronte alle emergenze.

Questa memorabile giornata non solo ha offerto ai bambini di Saint-Pierre un'esperienza educativa unica, ma ha anche rafforzato il legame tra la comunità locale e i suoi eroi quotidiani, i vigili del fuoco volontari.