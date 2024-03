CVA EOS e RS Service ricevono il Premio Industria Felix

CVA EOS – società del Gruppo CVA che sviluppa e gestisce impianti fotovoltaici ed eolici su tutto il territorio nazionale – e RS SERVICE – società del Gruppo CVA attiva nel settore della progettazione, dei servizi integrati, costruzione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici e tecnologici per primari clienti del terziario avanzato in tutta Italia - hanno ricevuto oggi il Premio Industria Felix: un importante riconoscimento che identifica l’affidabilità finanziaria delle aziende.

CVA EOS e RS SERVICE hanno ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix per essersi distinte, tra le aziende del Nord-Ovest Italia, come migliori imprese per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Le aziende hanno primeggiato rispettivamente nei settori energia e utility e costruzioni ed edilizia.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Industria Felix con il contributo di Cerved Rating Agency, primario operatore italiano di rating, è riservata alle eccellenze imprenditoriali del territorio, caratterizzate da performance gestionali di alto livello e da elevata sicurezza in termini economico-finanziari.

I Premi sono stati consegnati oggi in occasione di un evento svoltosi presso l’Unione Industriali Torino, che ha visto la partecipazione dall’europarlamentare Carlo Fidanza.

Le società premiate sono state selezionate da un Comitato Scientifico composto da economisti, imprenditori e manager di elevato standing che, basandosi sui risultati di un algoritmo di bilancio, ha tenuto in considerazione diversi parametri di bilancio e valutato lo stato di solvibilità dell’azienda e la situazione di merito creditizio.