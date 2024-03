Giornata Mondiale dell'Acqua, VDA celebra questa risorsa vitale

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, che si celebra domani, venerdì 22 marzo, la Valle d'Aosta si unisce al mondo per celebrare questa risorsa vitale e promuoverne la gestione sostenibile. Il tema di quest'anno, "Acqua per la pace", assume un significato particolare in un contesto globale segnato da conflitti e tensioni.

La Valle d'Aosta, ricca di acqua e di ghiacciai, - dichiara l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet - è consapevole del valore inestimabile di questa risorsa e si impegna a proteggerla e a garantirne la disponibilità per le generazioni future. La regione si trova ad affrontare sfide come il cambiamento climatico e l'inquinamento, che minacciano la qualità e la quantità dell'acqua disponibile. Per questo motivo, la Valle d'Aosta ha adottato una politica integrata e sostenibile di tutela delle acque regionali che si articola in diversi punti.

Nel dettaglio l’amministrazione regionale, per il tramite dell’Assessorato è impegnata:

Promozione dell'uso razionale e sostenibile dell'acqua in tutti i settori, con priorità per gli usi potabili e agricoli ( Campagna Siamo ancora agli sgoccioli )

) Valorizzazione dell'uso economico della risorsa idrica a fini agricoli ed energetici in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale.

Recupero e salvaguardia degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici.

Promozione della fruibilità degli ambienti acquatici per gli usi ricreativi, sportivi e turistici.

Sviluppo di strumenti per la concertazione con le comunità locali e con i portatori di interesse per la risoluzione dei conflitti nell'uso dell'acqua.

La Valle d'Aosta – conclude l’Assessore Sapinet - è convinta che l'acqua sia un elemento fondamentale per la pace e lo sviluppo. La Regione si impegna a collaborare con le comunità locali e con gli enti nazionali e internazionali per promuovere la gestione sostenibile di questa risorsa preziosa.