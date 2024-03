"Pasqua ad Arte" in VDA tra castelli e siti archeologici regionali

Dal 28 marzo al 1° aprile 2024 è in programma una speciale Pasqua ad Arte con caccia al tesoro, laboratori e visite teatralizzate nei castelli e nei siti archeologici regionali.

A partire da giovedì 28 marzo e fino al 16 giugno 2024, il Castello Gamba di Châtillon – Museo di arte moderna e contemporanea, ospita la mostra della fotografa valdostana Sophie-Anne Herin dal titolo Entre chien et loup, espressione tratta dall’antico francese traducibile con “al calare della notte” che racchiude in sé il significato del progetto: raccontare quel particolare momento della giornata caratterizzato dal passaggio dalla luce al buio. È il tempo della penombra durante il quale non è possibile distinguere un cane da un lupo, come scriveva nel XVI secolo il poeta francese Jean-Antoine Baïf.

Venerdì 29 marzo alle 14,30 e alle 16 il Castello Gamba apre i suoi depositi e le sue sale con un approfondimento sulle opere di Elsa Martinetti, pittrice di Verrès e allieva di Italo Mus.

Prenotazione consigliata allo 0166 563252.

L’Area megalitica, invece, propone alle 16,30 un Appuntamento con l’Archeologo dedicato alla vita quotidiana e ai rituali funerari degli antichi Romani.

Prenotazione consigliata allo 0165 552420.

Dal 29 marzo al 15 giugno 2024, inoltre, l’Area megalitica accoglie la mostra fotografica Pietre parlanti nella Preistoria. La statuaria preistorica dalla Sardegna all’Arco alpino.

L’esposizione è organizzata in collaborazione con il Menhir Museum di Laconi (OR), con il quale nel 2023 è stato siglato un accordo per la conoscenza e la comunicazione del megalitismo in Europa.

Sabato 30 marzo, alle 10 e alle 16, all’Area megalitica di Aosta si potrà vivere l’emozione di un viaggio nel Megalitismo virtuale: oltre la realtà, sperimentando l’utilizzo di speciali visori VR, e con visita guidata alla nuova sezione romana. Prenotazione consigliata allo 0165 552420.

Alle 15.30, al Castello Sarriod de La Tour appuntamento pasquale dedicato alle famiglie con la Caccia al mostro: un’avvincente ricerca tra enigmi e indovinelli che si ispira alle 171 mensole scolpite del soffitto quattrocentesco raffiguranti, appunto, mostri e personaggi fantastici.

Prenotazione obbligatoria allo 0165 904689.

Ci si sente esploratori anche al Castello Gamba dove, sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile alle ore 10 – 11,30 – 14,30 – 16 e 17,30 si è invitati a partecipare alle Avventure di Charlotte, intrepida cacciatrice di tesori. Insieme a lei, adulti e bambini partiranno alla ricerca di un prezioso gioiello perduto esplorando il grande parco e le numerose sale del Castello Gamba attraverso mappe, enigmi e indizi. Merenda finale con uova di cioccolato e sorpresa.

Prenotazione obbligatoria allo 0166 563252.

Lunedì 1° aprile alle 17 il Castello Sarriod de La Tour accoglie i visitatori nel Paradiso di legno di François Cerise: un percorso di visita pensato per le famiglie che racconta le storie più curiose sui santi scelti dallo scultore per le sue opere.

Prenotazione obbligatoria allo 0165 904689.

E infine, alle ore 15 e alle 17, il Castello di Verrès propone di trascorrere il lunedì di Pasquetta in compagnia della contessa Caterina di Challant, indimenticabile protagonista del Quattrocento valdostano. La vista, teatralizzata e musicata, farà rivivere con ironia Tutte le donne del castello.

Prenotazione obbligatoria allo 0125 929067.

Le prenotazioni alle diverse attività saranno possibili a partire da domani, martedì 19 marzo.

https://valledaostaheritage.com/events/pasqua-arte-2024/