Rencontre stratégique sur l'autonomie valdôtaine

Dans la soirée du 18 mars, le groupe dirigeant de l’Alliance Valdôtaine et VdA Unie-MOUV a rencontré la Commission spéciale pour la recomposition de l’aire autonomiste au sujet du dossier remis aux mouvements dans les jours passés.



Alliance Valdôtaine et VdA Unie-MOUV tiennent à remercier en premier lieu tous les membres de la Commission pour avoir su travailler profitablement dans un contexte politique pas toujours facile et pour avoir su garder bien présent l’objectif à rejoindre.



Le groupe dirigeant déclare avoir pris connaissance avec satisfaction des documents rédigés par la Commission, en particulier pour ce qui est des règles garantissant la plus large participation au Congrès extraordinaire ainsi que le respect du pluralisme, considérant important reconstruire un dialogue commun où les différences soient un patrimoine à valoriser.



Sans rien enlever à l’activité menée jusqu’à présent par les différents mouvements, la recomposition sous le symbole du mouvement historique de l’Union Valdôtaine reste l’enjeu principal sur lequel miser pour donner un nouvel élan à la politique valdôtaine et mettre en valeur pleinement les potentialités du Statut spécial d’autonomie.



A une époque où le nationalisme et le centralisme des états refont surface, il faut rassembler les énergies pour faire prévaloir en Vallée d’Aoste un modèle politique démocratique fondé sur les principes fédéralistes de l’autonomie, de la participation et de la subsidiarité.



Alliance Valdôtaine et VdA Unie-MOUV, confirmant l’appréciation pour le document rédigé par la Commission, considèrent nécessaire que le travail puisse être complété avec les rencontres sur le territoire, afin d’aboutir au Congrès dans les temps prévus.