La Casa Circondariale struttura vitale del tessuto sociale valdostano

Renzo Testolin ha enfatizzato l'impegno della Regione nel garantire il reinserimento degli individui nella comunità dopo aver scontato la pena, evidenziando la disponibilità dell'ufficio di gabinetto e delle altre professionalità regionali nell'aiutare a creare le condizioni necessarie per un reinserimento efficace.

La Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Rita Monica Russo, ha lodato la regione per il suo approccio unico al sistema carcerario, considerando il carcere come una risorsa per il territorio. Ha riconosciuto l'importanza del rispetto delle istituzioni e dell'accoglienza nella Valle d'Aosta, sottolineando che questo atteggiamento positivo ha contribuito a migliorare la situazione nel carcere di Aosta.

La direttrice della Casa Circondariale di Brissogne, Velia Nobile Mattei, ha ribadito l'importanza del lavoro svolto all'interno del carcere, focalizzandosi sul reinserimento sociale, la difesa e la sicurezza. Tuttavia, ha anche evidenziato le sfide affrontate dal personale di polizia penitenziaria, inclusi dieci tentativi di suicidio registrati nel 2023.

Il sostituto commissario comandante della Polizia Penitenziaria, Agrippino Renda, ha espresso preoccupazione per l'incremento di eventi critici nel corso dell'anno precedente. Ha illustrato la complessa situazione operativa della Casa Circondariale di Brissogne, evidenziando le sfide legate alla gestione di una popolazione detenuta caratterizzata da un alto tasso di tossicodipendenza e la presenza di individui extra-comunitari.

Nonostante le sfide, il lavoro svolto dalla Casa Circondariale e dalla Polizia Penitenziaria rimane fondamentale per garantire la sicurezza e il reinserimento degli individui nella società. La collaborazione tra le istituzioni regionali e il personale penitenziario è essenziale per affrontare le sfide e creare un futuro migliore per tutti i cittadini della Valle d'Aosta.