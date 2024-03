Cerimonia al cimitero di Aosta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus

La scelta di commemorare questa giornata non è casuale; essa coincide con la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. È una data intrisa di significato, poiché è proprio il 17 marzo 2020 che i camion militari, carichi di bare, attraversarono le vie di Bergamo, portando con sé il peso del lutto e della sofferenza che l'epidemia aveva inflitto alla nostra nazione.

La cerimonia si svolgerà vicino alla stele eretta in memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid-19, posizionata all'inizio del viale principale del livello inferiore del complesso cimiteriale. Questo viale stesso è stato dedicato alle vittime della pandemia, diventando un luogo di riflessione e di commemorazione per la comunità.

Durante la cerimonia, saranno deposte corone di fiori e si osserverà un momento di silenzio per onorare la memoria di coloro che ci hanno lasciato a causa del virus. Sarà un'occasione per riflettere sulle perdite subite, per confortare coloro che ancora soffrono e per rinnovare l'impegno nella lotta contro la pandemia.

Questo evento non è solo un momento di commemorazione, ma anche un segno di solidarietà e di unità nella nostra comunità. È un'opportunità per riconoscere il valore di ogni vita persa e per ribadire il nostro impegno nel proteggere la salute e il benessere di tutti.

L'Amministrazione invita la comunità di Aosta a partecipare a questa cerimonia, per dimostrare il nostro rispetto e la nostra solidarietà verso coloro che sono stati colpiti dall'epidemia e per rinnovare la nostra speranza in un futuro migliore.

"Insieme - si legge in una nota - possiamo superare le sfide che ci attendono e ricordare sempre il valore prezioso di ogni vita".