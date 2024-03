Europee: Laurent Viérin una voce determinata a Starsburgo per l'Autonomia

In un discorso, affidato ad un video, intriso di fervore e fiducia, Viérin ha dichiarato: "Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e determinazione", mettendo in evidenza la sua ferma volontà di affrontare le intricate dinamiche politiche europee con coraggio e risolutezza.

Il progetto che propone, con Pays d'Aoste Souverain, è ampio e inclusivo, concepito con l'auspicio di essere abbracciato non solo all'interno della Valle d'Aosta, ma anche tra le comunità autonomiste e federaliste di tutta Europa. Viérin sottolinea l'importanza di perseguire determinate battaglie non solo quando la vittoria è sicura, ma soprattutto quando sono in gioco principi e valori profondamente radicati.

"Metterò tutte le mie energie in questo progetto", afferma con fermezza, evidenziando il suo impegno totale per la causa che abbraccia. La sua visione abbraccia tematiche fondamentali per il futuro delle comunità montane, tra cui la difesa dell'identità montana e la lotta per il federalismo integrale e la sussidiarietà.

In particolare, Viérin si propone di dare voce alle piccole realtà e di riallacciare rapporti e legami con altre minoranze e popoli fraterni. Il suo obiettivo è chiaro: lottare per l'autodeterminazione dei popoli e per evitare l'isolamento.

Le sue parole risuonano come un richiamo alla solidarietà e alla cooperazione tra le comunità europee, invitando alla difesa delle identità locali e al riconoscimento delle peculiarità regionali.

La candidatura di Laurent Viérin rappresenta quindi non solo una sfida politica, ma anche un'opportunità per riaffermare i valori di autonomia, diversità e cooperazione che costituiscono il cuore dell'Europa moderna. La sua voce promette di essere un faro per tutti coloro che credono nell'importanza di dare spazio e rappresentanza alle realtà regionali e minoritarie nel contesto europeo.

Attraverso il suo impegno e la sua passione, Viérin si propone di costruire ponti tra le diverse realtà europee, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo che favorisca la collaborazione e il rispetto reciproco tra le diverse culture e identità. La sua candidatura rappresenta un'opportunità per unire le forze delle comunità autonome e federaliste in un fronte comune, per difendere e promuovere i valori fondamentali della democrazia, della solidarietà e della diversità nell'Europa del XXI secolo.