EUROPEE: Letizia Moratti a Aosta per parlare del futuro delle PMI nell'UE

La candidata al Parlamento Europeo nella lista di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Occidentale, Letizia Moratti, sarà protagonista di un incontro pubblico dal titolo "Scenari futuri e nuove sfide in Europa: le piccole e medie imprese come colonna portante dei territori".

L'appuntamento, in programma per le ore 18:00, si preannuncia come un'occasione imperdibile per discutere delle prospettive e delle sfide che attendono l'Europa nel prossimo futuro, con particolare attenzione al ruolo fondamentale che le piccole e medie imprese (PMI) svolgono nei territori.

Moratti, figura di spicco all'interno del panorama politico italiano ed europeo, porterà la sua esperienza e la sua visione riguardo alle dinamiche economiche e imprenditoriali che caratterizzano l'Unione Europea. La sua presenza nell'ambito di questo incontro offre un'opportunità unica per approfondire tematiche cruciali per lo sviluppo economico e sociale del continente.

La discussione si concentrerà sull'importanza delle PMI come motore trainante delle economie locali e regionali, nonché sulle sfide e le opportunità che queste imprese affrontano nell'ambito di un contesto europeo in continua evoluzione.

L'evento è aperto al pubblico e offre la possibilità di interagire direttamente con Letizia Moratti, esprimendo opinioni, porre domande e confrontarsi sui temi trattati. La partecipazione è un'opportunità per tutti coloro interessati a comprendere meglio il ruolo delle PMI nel contesto europeo e a contribuire alla costruzione di un futuro economico sostenibile e prospero.

In un momento in cui l'Europa affronta sfide cruciali, dalla digitalizzazione all'innovazione tecnologica, dalla sostenibilità ambientale alla crescita economica, l'incontro con Letizia Moratti si configura come un momento di riflessione e di confronto costruttivo, mirato a individuare soluzioni e strategie per il progresso e lo sviluppo dell'intera comunità europea.