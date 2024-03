Silvio Albini nominato dal Vescovo Presidente diocesano AC triennio 2024/2027

Coadiutore presso il dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, Silvio Albini, è il nuovo presidente dell'Azione Cattolica della Valle d'Aosta.

In una toccante lettera indirizzata ai soci e alle socie dell'associazione, Albini esprime gratitudine e speranza per l'opportunità di guidare l'Azione Cattolica nei prossimi tre anni.

Nella sua missiva, Albini non nasconde i suoi timori e interrogativi di fronte a questo nuovo incarico. Tuttavia, vede nella recente rinnovazione dei responsabili a livello parrocchiale e diocesano un segno di crescita e vitalità per l'associazione. Il suo desiderio è che questo processo di rinnovamento sia un'occasione per tutti i membri di fermarsi e riscoprire il valore dell'Azione Cattolica nella propria vita.

Una nota positiva che emerge è l'aumento delle adesioni da parte di persone di tutte le età, sia nuove che rinnovate. Albini riflette sulla varietà di esperienze vissute all'interno dell'associazione: dall'incontro iniziale con il gruppo alla riscoperta dopo anni di assenza, dalla gioia dei giovani alla condivisione delle famiglie. Questa variegata tessitura di esperienze lo convince che vale la pena dire sì alla chiamata del Signore che si manifesta attraverso i legami fraterni dell'associazione.

Tuttavia, Albini non dimentica coloro che possono attraversare momenti difficili e trovano nella comunità dell'Azione Cattolica un punto di riferimento e sostegno. Riconosce anche le sfide e le tensioni che possono sorgere all'interno dell'associazione, ma sottolinea l'importanza di lavorare insieme per la conversione e il miglioramento continuo.

Infine, Albini invita tutti i membri a partecipare alle preghiere per la pace, un momento di unità e riflessione che si tiene ogni terzo lunedì del mese. Questo gesto non è solo un atto di fede, ma anche un segno per il mondo della necessità di disarmare le relazioni e affidare al Signore il desiderio di pace.

In chiusura, Albini si congeda con l'attesa di incontrare di persona tutti i membri dell'associazione, trasmettendo un messaggio di fiducia e impegno per il futuro dell'Azione Cattolica Valdostana.

Con la nomina di Silvio Albini, l'Azione Cattolica Valdostana si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua storia, guidata dalla speranza, dalla fiducia e dall'impegno per un mondo migliore.