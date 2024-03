Una giornata educativa al Consiglio Valle per la classe quinta della Scuola Primaria di Cogne

Nella vivace mattinata del 15 marzo 2024, gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria di Cogne, appartenente all'Istituzione Scolastica Maria Ida Viglino, hanno avuto l'opportunità unica di immergersi nel cuore della politica regionale della Valle d'Aosta. Accompagnati dalle loro insegnanti Sylvie Gorrex e Altea Di Giuseppe, i giovani studenti hanno partecipato al progetto "Portes Ouvertes", promosso con l'intento di avvicinare le nuove generazioni al mondo istituzionale e legislativo.

L'esperienza ha preso vita con l'entusiasmante visita al Consiglio Valle, dove gli alunni hanno avuto l'onore di ricevere un dettagliato resoconto sulla storia e il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale. Attraverso una presentazione interattiva, hanno potuto comprendere il ruolo cruciale che questo organismo svolge nella vita quotidiana della comunità valdostana.

Tuttavia, il momento più coinvolgente della giornata è stato senza dubbio la simulazione dei lavori legislativi. Diventando temporanei consiglieri regionali, i giovani studenti hanno affrontato la discussione su un progetto di legge intitolato "Grembiuli a scuola?". Questo argomento ha suscitato un acceso dibattito tra gli alunni, che hanno brillantemente esplorato le diverse prospettive riguardanti l'utilità e la praticità di questo capo di abbigliamento all'interno dell'ambiente scolastico.

L'iniziativa non solo ha offerto agli alunni una preziosa opportunità di apprendimento pratico sulla struttura e il funzionamento del governo regionale, ma ha anche stimolato la loro capacità critica e il senso di partecipazione civica. Attraverso il coinvolgimento attivo in discussioni significative, i giovani hanno potuto sperimentare in prima persona il potere e l'importanza della democrazia partecipativa.

La visita della classe quinta della Scuola Primaria di Cogne al Consiglio Valle rappresenta un esempio tangibile di come l'istruzione possa essere arricchita attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. Grazie all'impegno delle insegnanti e alla volontà dei giovani studenti di esplorare nuovi orizzonti, questa giornata rimarrà sicuramente impressa nelle loro menti come un momento di apprendimento e crescita personale.