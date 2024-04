Portes Ouvertes: Un'iniziativa didattica alla scuola primaria di Chambave

Nel contesto della formazione civica e dell'educazione alla partecipazione democratica, i giovani alunni della scuola primaria pluriclasse di Chambave hanno avuto un'opportunità unica ieri, lunedì 22 aprile 2024. Accompagnati dalle loro insegnanti Marisa Bos, Lara Chapellu e Vilma Hugonin, gli studenti dei quarti e quinti anni hanno partecipato al progetto "Portes Ouvertes" presso il Consiglio Valle.

Il pomeriggio ha preso vita con un'introduzione alla storia e al funzionamento dell'Assemblea legislativa, che ha catturato l'attenzione degli studenti desiderosi di comprendere meglio il sistema decisionale che influenza la loro vita quotidiana.

Il momento clou della visita è stato sicuramente la simulazione dei lavori legislativi. Divisi in due schieramenti, l'Aula si è confrontata animatamente sulla programmazione del calendario scolastico, un tema che ha suscitato opinioni contrastanti.

L'argomento dibattuto con maggior fervore è stato l'opportunità di tenere aperte le scuole anche durante il periodo estivo. Da un lato, alcuni studenti hanno sottolineato l'importanza di continuare l'apprendimento anche nei mesi più caldi, garantendo così un'educazione continua e una migliore preparazione per il futuro. Dall'altro, c'è stata una forte voce a favore della chiusura estiva, vista come un periodo sacro alla socialità e al relax, lontano dai banchi di scuola.

Il dibattito ha visto un'aula divisa, con argomentazioni valide da entrambe le parti. Alla fine, l'esito della votazione ha registrato una maggioranza risicata che ha respinto il progetto di legge sull'apertura estiva delle scuole. Questa decisione ha riflettuto l'opinione prevalente tra gli studenti, che considerano l'estate un momento da trascorrere in famiglia e con gli amici, piuttosto che sui banchi di scuola.

Questa esperienza non solo ha permesso agli alunni di Chambave di immergersi nel mondo della politica e della legislazione, ma ha anche evidenziato la loro capacità di argomentare e votare in modo responsabile. Progetti educativi come "Portes Ouvertes" sono un importante tassello nella formazione dei cittadini di domani, aiutandoli a comprendere il valore della partecipazione democratica e della voce individuale nella società.

I genitori e gli insegnanti presenti hanno espresso soddisfazione per l'entusiasmo e l'impegno dimostrato dagli studenti durante questa giornata di apprendimento pratico. La speranza è che questa esperienza li abbia ispirati a continuare ad interessarsi e a partecipare attivamente alla vita democratica della loro comunità e oltre.