Europee: Chiara Minelli una candidatura per un'Europa e una Valle d'Aosta più Verdi

I Coordinamenti di Rete Civica e di Europa Verde - Verdi Vallée d’Aoste, riunitisi congiuntamente per valutare le elezioni per il Parlamento europeo, hanno deciso all'unanimità di proporre all'Alleanza Verdi-Sinistra-Reti Civiche la candidatura di Chiara Minelli nella Circoscrizione Nord-Ovest, che comprende Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.

"Chiara Minelli è una donna che non ha bisogno di particolari presentazioni", afferma la nota congiunta dei due Coordinamenti. "È ben conosciuta in Valle d'Aosta, dove il suo impegno professionale come insegnante e il suo servizio nelle istituzioni sono stati costantemente apprezzati per serietà, competenza e determinazione".

Rete Civica e i Verdi valdostani hanno richiesto a Minelli la disponibilità a mettere il suo volto, la sua figura e il suo operato al servizio di un progetto politico ben definito.

"Il nostro obiettivo è quello di offrire ai cittadini valdostani la possibilità di contribuire a un'Europa più unita e rispettosa delle minoranze, oltre che di esprimere un voto di speranza e rinnovamento anche a livello locale", sottolinea la nota.

Chiara Minelli ha accettato la candidatura con entusiasmo, dichiarando: "Sono pronta a mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio di un'Europa e di una Valle d'Aosta più verdi e sostenibili".