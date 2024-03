EUROPEE: Pays d'Aoste Souverain candida Laurent Vierin

primo di tanti video che poco a poco presentano il candidato, oggi introdotto dal responsabile politico Christian Sarteur, per le prossime elezioni europee per Pays d’Aoste Souverain M. Laurent Viérin e il loro programma politico.

Una visione del futuro che fa perno sull’autodeterminazione in ottica inclusiva di tutti Popoli Minoritari e aperta al confronto e al dialogo per una Vallée d’Aoste moderna e progressista ben salda alle sue radici.

En trois minutes, quelques mots pour des notions importantes! La première d'une longue série de vidéos qui présentent petit à petit le candidat, introduit aujourd'hui par le responsable politique Christian Sarteur, aux prochaines élections européennes du Pays d'Aoste Souverain M. Laurent Viérin et leur programme politique. Une vision d'avenir qui s'articule autour de l'autodétermination dans une perspective inclusive de tous les Peuples Minoritaires et ouverte à la discussion et au dialogue pour une Vallée d'Aoste moderne et progressiste, fermement ancrée à ses racines.