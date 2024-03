Piano per la Salute e il Benessere sociale in Valle d'Aosta, un anno di progressi e sfide

Il Presidente della Commissione, Andrea Padovani (FP-PD), ha aperto la sessione rievocando il lungo percorso che ha portato all'approvazione del Piano, sottolineando l'importanza di adottare provvedimenti regionali in linea con le direttive nazionali ed europee, mentre mantenendo un approccio adattato alle specifiche esigenze del territorio valdostano. Padovani ha evidenziato l'attuazione tempestiva di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale a partire dall'aprile 2022, segnando così l'inizio del processo di miglioramento dei servizi e di potenziamento del sistema di welfare regionale.

Tra gli obiettivi chiave del Piano, finanziati attraverso il Pnrr e integrati nella programmazione regionale, vi è la realizzazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare e della telemedicina. L'Assessore Marzi ha inoltre evidenziato lo stato di avanzamento dell'ospedale di comunità al J.B. Festaz di Aosta e lo studio propedeutico per quello di Verrès. La riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale è stata presentata come una risposta strategica all'esperienza pandemica, volta a ridefinire il ruolo dell'ospedale all'interno di una rete assistenziale più ampia sul territorio.

Marzi ha anche illustrato i finanziamenti destinati all'ammodernamento tecnologico e infrastrutturale degli ospedali, inclusi progetti come "ospedale sicuro" per migliorare la sicurezza informatica. Un accordo con il Ministero della Salute ha garantito ulteriori fondi per il rinnovo delle apparecchiature in uso alla Radioterapia e per la riqualificazione della Cardiologia presso l'ospedale Parini.

Nel campo sociale, sono stati adottati tre importanti atti programmatici triennali nel corso del 2023, compresi piani per la non autosufficienza, interventi contro la povertà e misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. L'implementazione di queste misure avviene in stretta collaborazione con altre politiche regionali, specialmente nei settori della sanità, del lavoro e della formazione.

Infine, la Commissione ha nominato la Consigliera Erika Guichardaz come relatrice della proposta di legge del gruppo PCP, che stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, in conformità con la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.

Il prossimo passo prevede la deliberazione del Piano operativo annuale da parte della Giunta, il quale indicherà le azioni previste per il 2024, già supportate da adeguati stanziamenti di bilancio.

Il percorso delineato dal Piano per la salute e il benessere sociale mostra un impegno concreto verso il miglioramento del sistema sanitario e sociale della Valle d'Aosta, nonostante le sfide rimanenti e i nuovi orizzonti da affrontare.