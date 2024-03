Consiglio Valle approva emendamenti cruciali per Fondazioni Valdostane

Nella giornata di martedì 12 marzo 2024, la Commissione Affari Sociali, presieduta dall'Onorevole Cappellacci, in sede referente, ha completato l'analisi del disegno di legge n.1532-ter: "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore". Il disegno di legge, che dopo l'iter nelle Commissioni arriverà a breve in Aula per la sua approvazione, apporta modifiche significative al terzo settore e incide anche su alcune fondazioni valdostane, come Fillietroz, Sapegno e Ollignan. Queste tre fondazioni, tutte con qualifica di ONLUS e attive in settori di grande interesse per la Valle d'Aosta, potrebbero essere direttamente influenzate dalle nuove disposizioni.

Due emendamenti presentati dal Deputato Valdostano e dalla maggioranza, di cui uno a prima firma dello stesso MANES, predisposto in collaborazione con la Presidenza della Regione, hanno avuto il parere favorevole del Governo. Emendamenti importanti perché evitano l’ipotesi di scioglimento delle Fondazioni in caso di perdita della qualifica di ONLUS.

Manes: "Sono molto molto soddisfatto del risultato e del lavoro svolto in questi mesi, grazie all’azione incisiva della Presidenza della Regione che ha supportato l’azione parlamentare di sensibilizzazione al Ministero competente al fine di affrontare una problematica particolarmente sentita dalle Fondazioni che rappresentano delle eccellenza valdostane in ambito sociale, culturale e scientifico."

Questo esito è il culmine di un percorso articolato e di vari mesi di lavoro, attraversando diversi provvedimenti legislativi , ma che finora non avevano trovato riscontro positivo. Tale riscontro positivo è stato possibile anche grazie al dialogo intrattenuto dal Governo regionale con la Ministra Calderone, in seguito alla sua visita in Valle d'Aosta nell'autunno scorso.

Conclude Manes: "Questo è il risultato di un lavoro di squadra tra la Valle d’Aosta e Roma ottimale e che deve proseguire nell’interesse dei Valdostani. Un grazie, infine, alla Vice Ministra Bellucci e al relatore del disegno di legge On. Ciocchetti, con cui mi sono confrontato quotidianamente, che hanno veramente preso a cuore la problematica valdostana, garantendo il parere favorevole agli emendamenti"

Tutto ciò rappresenta un passo decisivo per il futuro, in quanto l'iter legislativo sarà seguito attentamente e proseguirà in Aula per l'approvazione definitiva.