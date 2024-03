Portes Ouvertes: Una giornata di apprendimento e partecipazione alla cultura civica

Accompagnati dalla loro insegnante, la stimata Cristina Lustrissy, hanno partecipato con entusiasmo al programma di Portes Ouvertes, scoprendo da vicino il Consiglio Valle.

L'iniziativa ha assunto un significato particolare, poiché ha permesso agli studenti di comprendere non solo la struttura e il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale, ma anche di sperimentare direttamente la dinamica dei processi decisionali attraverso una simulazione coinvolgente.

Durante la visita, gli studenti sono stati guidati attraverso un'illustrazione esaustiva della storia e del ruolo chiave del Consiglio Valle. Attraverso un dialogo interattivo, hanno potuto esplorare da vicino il tessuto delle istituzioni regionali, comprendendo meglio il legame tra le decisioni legislative e il contesto socio-culturale della Valle d'Aosta.

Uno dei momenti salienti della giornata è stata la simulazione dei lavori legislativi, in cui i giovani studenti hanno assunto il ruolo di consiglieri regionali. Animati dallo spirito della partecipazione civica, hanno dibattuto energicamente su un progetto di legge cruciale: il finanziamento totale delle visite di istruzione per le scuole da parte della Regione. L'Aula si è divisa in due schieramenti contrapposti, dando vita a un vivace scambio di idee e opinioni.

Questa esperienza ha offerto agli studenti non solo una panoramica pratica delle dinamiche legislative, ma ha anche alimentato la loro consapevolezza civica e il senso di responsabilità verso la comunità. Attraverso il coinvolgimento diretto in simulazioni di questo tipo, i giovani cittadini sono stati incoraggiati a sviluppare capacità critiche e decisionali fondamentali per il loro futuro ruolo nella società.

In conclusione, l'iniziativa di Portes Ouvertes presso il Consiglio Valle si è rivelata un'opportunità preziosa per i giovani studenti dell'ITPR di Aosta, fornendo loro uno spazio di apprendimento coinvolgente e significativo. Ha dimostrato ancora una volta il valore intrinseco dell'istruzione civica e della partecipazione attiva alla vita democratica, fondamentali per la crescita di una società consapevole e responsabile.