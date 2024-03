Incontri su Piano Banda Ultra Larga (BUL)

l’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, in collaborazione con Open Fiber, promuove lunedì 11 e martedì 12 marzo prossimi una serie di incontri di presentazione dello stato di avanzamento del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione.

La nuova rete resterà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione.



Questo il programma degli appuntamenti a cui interverranno l’Assessore Luciano Caveri e il Direttore Relazioni Esterne di Open Fiber Andrea Falessi:



LUNEDI’ 11 MARZO



Incontri con gli studenti



Dalle 9.30 alle 11.30, Teatro Giacosa, ad Aosta

Dalle 14.30 alle 16.30, ISILTeP, a Verrès



MARTEDI’ 12 MARZO



Alle ore 9.30, Salone Maria Ida Viglino, Palazzo regionale, ad Aosta

Incontro con Associazioni di categoria e Ordini professionali



Alle ore 14.30, Sede CELVA (Piazza Narbonne n. 16), ad Aosta

Incontro con i Sindaci.

Il piano dei lavori per la diffusione della banda ultra larga (BUL) in Italia

Open Fiber punta a realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) per contribuire alla riduzione del digital divide sul territorio italiano e promuovere un accesso diffuso, da Nord a Sud, a servizi di connettività rapidi ed efficienti. Un progetto che Open Fiber sta realizzando con fondi d’investimento privati e pubblici.

Piano dei lavori nelle Aree Nere

Le Aree Nere sono le zone urbane più densamente popolate dove la diffusione della banda ultra larga è promossa da fondi privati. In queste aree, nel corso degli ultimi anni, Open Fiber ha realizzato con investimento diretto un’infrastruttura in fibra ottica (FTTH – Fiber To The Home) in 240 città.

Piano dei lavori nelle Aree Bianche

Le Aree Bianche sono le zone meno densamente popolate, dove Open Fiber opera come concessionario pubblico dopo essersi aggiudicata i tre bandi Infratel, la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove la realizzazione e l’integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a banda ultra larga in queste zone. Open Fiber si occupa della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione ventennale – in modalità wholesale – dell’infrastruttura di rete, che rimane di proprietà pubblica. Attualmente abbiamo aperto la commercializzazione dei servizi di connettività in circa 4.800 appartenenti a queste aree.

Piano dei lavori nelle Aree del Piano “Italia a 1 Giga”

Le Aree del Piano “Italia a 1 Giga” sono quelle individuate da Infratel dopo la consultazione degli operatori privati sulla mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026. Si tratta nello specifico di aree non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s.