Salvataggio notturno a Cogne: alpinisti tedeschi in difficoltà

Il soccorso ha riguardato due alpinisti tedeschi, di ritorno dalla cascata Acheronte, che si erano trovati in difficoltà lungo il sentiero a causa delle avverse condizioni meteorologiche: il buio e una forte nevicata in corso.

La richiesta di soccorso è pervenuta alla Centrale Unica del Soccorso alle 19, che ha prontamente attivato l'intervento.

Quest'ultimo è stato condotto dal Soccorso Alpino di Cogne, che ha impiegato due tecnici. L'intervento è stato inizialmente veicolato via terra con l'ausilio di una motoslitta fino al punto raggiungibile più vicino alla zona interessata, dopodiché i tecnici hanno proseguito a piedi.Grazie alla prontezza d'azione e all'efficienza del Soccorso Alpino, i due alpinisti sono stati raggiunti in tempi brevi e accompagnati lungo il percorso di rientro.

Nonostante fossero infreddoliti, fortunatamente si trovavano in buone condizioni fisiche e non hanno necessitato di interventi sanitari aggiuntivi.L'intervento dimostra ancora una volta l'importanza e l'efficacia delle squadre di soccorso in montagna, che operano con professionalità e prontezza per garantire la sicurezza degli escursionisti e degli alpinisti in difficoltà.