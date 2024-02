Avviso per incarico dirigenziale a tempo determinato di secondo livello presso l’Assessorato agricoltura e risorse naturali

E' stato pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico dirigenziale di secondo livello per la Struttura organizzativa Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali presso l’Assessorato agricoltura e risorse naturali.

L’incarico dirigenziale sarà conferito con decorrenza 1° aprile 2024 (prima data utile) e avrà durata triennale.

L'avviso è rivolto a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso di laurea magistrale in scienze agrarie o forestali, liberi professionisti con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero-professionale o con un'esperienza professionale almeno triennale in aziende o enti, pubblici e privati, con funzioni dirigenziali attestate dallo svolgimento di attività di gestione autonoma di risorse umane e finanziarie oppure dipendenti a tempo indeterminato degli enti del comparto unico regionale o di altre pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il personale docente delle istituzioni scolastiche.

Il conferimento dell’incarico è altresì subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua francese.

Il termine di presentazione delle domande, che devono pervenire al Dipartimento personale e organizzazione dell'Amministrazione regionale esclusivamente in modalità telematica (all’indirizzo di posta elettronica certificata: personale@pec.regione.vda.it oppure tramite mail all’indirizzo u-supcoorpersonale@regione.<wbr></wbr>vda.it ) è il 15 marzo alle ore 12.00.

Per info

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>anteprima.aspx?infopath=/<wbr></wbr>amministrazionetrasparente/<wbr></wbr>personale/dirigenti/<wbr></wbr>pubblicazioneincarichidirigenz<wbr></wbr>iali/default_est_i.aspx