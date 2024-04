Bando di concorso per l’assunzione di 12 collaboratori

La Presidenza della Regione comunica che è stato pubblicato oggi, martedì 9 aprile, il bando di concorso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 collaboratori (categoria C, posizione C2) nel profilo di tecnico informatico. I nuovi collaboratori saranno inseriti negli organici della Giunta regionale e delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente online entro giovedì 9 maggio.

Le informazioni sui dettagli del bando e sulle modalità di presentazione della domanda si trovano sul sito della Regione al link al link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/concorsi/<wbr></wbr>dettaglio_concorso/default_i.<wbr></wbr>asp?PK_Concorso=235