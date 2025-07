Poste Italiane: Emissione di sei francobolli "Il Patrimonio naturale e paesaggistico" – uno è della Valle d'Aosta

Poste Italiane comunica che l’8 luglio 2025 verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sei francobolli appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” – serie turistica: Re Laurino, Gruppo del Latemar, Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Basilicata, relativi al valore della tariffa B pari a 1.30€ per ogni francobollo.

Tiratura: Re Laurino e Gruppo del Latemar, duecentomilaventicinque esemplari; Valle d’Aosta, Marche, Umbria e Basilicata, trecentomilaquindici esemplari.

Fogli: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti: Re Laurino a cura di Rita Fantini; Gruppo del Latemar, Valle d’Aosta e Marche a cura di Tiziana Trinca; Umbria a cura di Matias Hermo; Basilicata a cura di Maria Carmela Perrini.

Vignette:

Re Laurino – il gruppo del Catinaccio delle Dolomiti, situato in Trentino-Alto Adige, tra la provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano, su cui s’incastona, in basso a sinistra una rappresentazione del Re Laurino, personaggio della mitologia dei ladini che fa parte della tradizione popolare di questa zona in cui si trova, secondo la leggenda, “il giardino delle rose” che spiega il fenomeno dell’enrosadira, ovvero il colore rosa di cui si tingono le montagne al tramonto.

Completano il francobollo le legende “TRENTINO-ALTO-ADIGE”, “RE LAURINO” e “GRUPPO DEL CATINACCIO” .

Gruppo del Latemar – il gruppo montuoso dolomitico caratterizzato dalla sua forma circolare a ferro di cavallo che segue il confine tra il Trentino e l’Alto Adige e rappresenta lo sfondo spettacolare del lago di Carezza.

Completano il francobollo le legende “TRENTINO-ALTO-ADIGE” e “GRUPPO DEL LATEMAR”.

Valle d’Aosta – il Cervino, tra le più famose montagne delle Alpi, che svetta maestoso con i suoi 4.478 metri sul Lago Blu contornato da larici secolari.

Completano il francobollo le legende “VALLE D’AOSTA”, “VALLÉE D’AOSTE” e “MONTE CERVINO”.

Marche – uno scorcio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, una tipica area protetta della montagna appenninica con cime che raggiugono i 2.000 metri, estese faggete, ampi pianori carsici, limpide acque sorgive e piccoli centri abitati ricchi di testimonianze storico- artistiche millenarie.

Completano il francobollo le legende “MARCHE” e “MONTI SIBILLINI”.

Umbria – il lago Trasimeno di origine tettonica e alluvionale situato nella provincia di Perugia che, con una superficie di 128 chilometri quadrati, è il lago più esteso dell’Italia centrale e il quarto della penisola.

Completano il francobollo le legende “UMBRIA” e “LAGO TRASIMENO”.

Basilicata – il Parco regionale del Vulture, un’area naturale protetta della Basilicata che si estende alle pendici del Monte Vulture, antico vulcano spento, con i Laghi di Monticchio in primo piano. A rendere unica quest’area è la sua ricchissima biodiversità, dovuta alla varietà dell’ecosistema e ai differenti climi delle quote altimetriche, concentrata in un territorio ristretto.

Completano il francobollo le legende “BASILICATA” e “PARCO REGIONALE DEL VULTURE”.

Completano ogni francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso gli uffici postali di Bolzano Centro, Aosta Ribitel, Ancona città, Perugia Centro e Potenza città.

È stata realizzata anche una cartella filatelica unica per il francobollo dedicato a Re Laurino e Gruppo del Latemar contenente i due francobolli, le cartoline affrancate ed annullate, le buste primo giorno di emissione, le tessera e i bollettini illustrativi e tre cartelle filateliche per il francobollo dedicato alla Regione Vale d’Aosta, Umbria e Basilicata.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.